Stanowcza odpowiedź na zarzuty, klub z Ekstraklasy prostuje. "To fake news"

W sobotę 23 maja oficjalnie zakończy się sezon 2025/2026 PKO BP Ekstraklasy. Choć sprawa mistrzostwa jest już rozstrzygnięta na korzyść Lecha Poznań, to niezwykle ciekawie zapowiada się walka o utrzymanie. Całe szczęście dla kibiców Radomiaka, sprawa ich ukochanego klubu jest już wyjaśniona.

Swoje zadanie wykonał Bruno Baltazar, który zastąpił zwolnionego po zaledwie dwóch meczach Kiko Ramireza. Portugalczyk zapewnił ekipie utrzymanie, co po wątpliwej pierwszej części sezonu wcale nie było takie pewne. W ostatniej kolejce zespół z Mazowsza zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.

Drużyna 48-latka przygotowuje się do meczu, a dość sensacyjnie w środę w mediach pojawiły się wiadomości... o bójce. Jak przekazał Mateusz Borek, starcie mieli mieć ze sobą wspomniany Baltazar oraz Antonio Ribeiro (dyrektor sportowy), a także jego brat Emanuel (asystent trenera).

Klub jednak nie komentował całego zamieszania, a oficjalnego komunikatu brakowało. Liczono, że do zmiany dojdzie podczas czwartkowej konferencji prasowej z udziałem opiekuna Radomiaka. I tak się stało.

Baltazar stanowczo o bójce. "To był normalny dzień"

Ten od razu rozpoczął od wyjaśnienia całej sytuacji. Jak przekazał, był to normalny dzień w klubie, a do żadnego konfliktu nie doszło. Wprost przyznał, że wieści przekazane przez Borka to zwykłe fake newsy. Do tego nie krył zaskoczenia, iż taki komunikat pojawił się w przestrzeni publicznej.

- To był normalny dzień, przygotowaliśmy trening, mieliśmy normalne spotkanie. Tak jak zawsze spotkaliśmy się z Antonio Ribeiro, rozmawialiśmy o codziennych sprawach i różnych detalach. Czasami się ze sobą zgadzamy, czasami nie. Byliśmy zaskoczeni i zszokowani całym tym rozgłosem. To był normalny dzień i tego typu fake newsy nie mają sensu. Nie twórzcie z tego tematu, bo to była całkowicie normalna sytuacja i tak naprawdę nic się nie stało - rozpoczął.

Do tego dodał, że przygotowania do spotkania z Górnikiem trwają w najlepsze, a praca toczy się w normalny sposób - bez żadnych sensacji.

- Dziś też pracowaliśmy tak jak zwykle. Spotkaliśmy się przed konferencją, za chwilę może pójdziemy na kawę. To fake news, nie rozumiemy tego, ale za bardzo nas to nie obchodzi - uzupełnił.

Jak już wspomnieliśmy, Radomiak w sobotę zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Wszystkie spotkania 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpoczną się o godz. 17:30.

Bruno Baltazar w Radomiaku





