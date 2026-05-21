Stało się. Podolski przejął Górnika. A potem odpowiedział ws. zakończenia kariery

W środę podczas sesji radnych miasta Zabrza deputowani jednomyślnie wyrazili zgodę na przejęcie klubu z rąk miasta przez Lukasa Podolskiego.

"24 z 25 radnych obecnych na sesji było jednomyślnych i wyraziło zgodę na sprzedaż Górnika. Jest to rzecz jasna pokłosiem wcześniejszych ustaleń pomiędzy Podolskim i prezydentem miasta. Według informacji "Dziennika Wschodniego" cena za pakiet akcji należących do miasta wynosi niespełna cztery miliony złotych" - opisywał szczegółowo Bartłomiej Wrzesiński z naszej redakcji.

To już oficjalne. Podolski odebrał proporczyk

W czwartek 21 maja, tuż po godz. 14:00, na Arenie Zabrze odbyło się notarialne podpisanie umowy nabycia przez LP Holding GmbH (za którą stoi Lukas Podolski) należącego do miasta Zabrze całościowego pakietu akcji spółki Górnik Zabrze S.A. W ten sposób, na mocy transakcji, Lukas Podolski został właścicielem 14-krotnego mistrza Polski.

O godz. 15:00 rozpoczęła się konferencja z udziałem nowego właściciela oraz Kamila Zbikowskiego, prezydenta Zabrza. - Cieszę się, że ta historia się wydarzyła i że obaj dotrzymaliśmy słowa. Dzięki temu miasto Zabrze będzie mogło zająć się tym co należy do miasta, a Lukas zajmie się tym na czym zna się najlepiej. Piłką nożną i prowadzeniem Górnika do przyszłych sukcesów - mówił prezydent.

- Chciałbym podziękować prezydentowi, który dotrzymał słowa i udało nam się doprowadzić tę sprawę do końca. To jedyna osoba w mieście - która jeszcze przed wyborami - zapowiadała, że na pewno doprowadzi do prywatyzacji Górnika Zabrze i tak też się stało. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy dołożyli do tego swoją cegiełkę. Od dzisiaj na wizytówce będzie widniało co innego, ale będę dalej robił to co kocham. Wspierał klub i robił wszystko dla jego dobra - dodawał Podolski.

Zbikowski oficjalnie przekazał piłkarzowi Górnika klubowy proporczyk. W kolejnych wypowiedziach piłkarz i właściciel podkreślał, że klub nadal ma problemy finansowe oraz nie deklarował żadnej olbrzymiej rewolucji czy planu odrodzenia. - Trzeba na spokojnie budować - tłumaczył.

Co dalej?

- Jeszcze nie podjąłem decyzji. Czy mogę grać w przyszłym sezonie? Może tak być, decyzji jeszcze nie ma. Pomyślę na spokojnie - mówił Podolski o swojej przyszłości. W tym sezonie rozegrał 17 spotkań.

Tłumaczył także, że obecnie "Górnika nie stać na Ligę Mistrzów". - Robimy wszystko, abyśmy byli przygotowani od tej strony organizacyjnej na najlepszy możliwy scenariusz, odbyły się rozmowy z UEFA - dodawał klubowy rzecznik. 40-latek przede wszystkim apelował o spokój, rozwagę i konsekwentne dążenie do rozwoju klubu.

