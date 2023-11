Stal wytrwała w osłabieniu. Bramkarz bohaterem. Trener może odetchnąć

Choć Stal Mielec nie tak dawno pokonała w Warszawie Legię, to jednak cztery z pięciu spotkań przegrała. Przed meczem z Górnikiem miała tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową i posada trenera Kamila Kieresia stała się niepewna.

Gospodarze mogli tę sytuację zmienić w niedzielę, ale podejmowali Górnika, który ostatnio jest w formie i wygrał trzy spotkania z rzędu , w tym aż 5:0 na wyjeździe z ŁKS . I to bez Lukasa Podolskiego. I goście szybko, bo już w czwartej minucie wysłał ostrzeżenie. Po dynamicznej akcji prawą stroną Daisuke Yokoty i dośrodkowaniu Adrian Karpalik z bliska nie trafił w bramkę.

Górnik strzela, Stal szybko odpowiada

Stal odpowiedziała strzałem w środek Macieja Domańskiego. I za chwilę Górnik wyprowadził świetną kontrę . Sebastian Musiolik wygrał pojedynek w powietrzu, z piłką zabrał się Szymon Czyż , poradził sobie z Bertem Esselink iem i trafił do siatki.

A za chwilę Stal mogła prowadzić. Znów nikt nie przeszkadzał Matrasowi, ale tym razem z około siedmiu metrów kopnął co prawda mocno, ale nad bramką. To podrażniło Górnika, który w krótkim czasie miał kilka okazji. Najpierw strzał Musiolika zablokował Leandro, po chwili uderzenie Kapralika odbił Mateusz Kochalski, a także próbę Rafała Janickiego. Mielczanie mieli lepszą okazję - Ilja Szkuryn był sam przed Bielicą, ale rozpaczliwy wślizg Kryspina Szcześniaka uchronił gości. Po chwili Getinger świetnie zagrał do Krzysztofa Wołkowicza, ale jego strzał przy bliższym słupku wybił bramkarz zabrzan.