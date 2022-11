Stal Mielec wysoko pokonała Zagłębie Lubin. Trener Stokowiec nie utrzyma posady?

Od początku przewagę miał zespół w Podkarpacia. Wydawało się, że udowodni ją jeszcze przed przerwą, strzelając gola w doliczonym czasie gry. Po zagraniu Mateusza Bartolewskiego, który walczył z Saidem Hamulicem w swoim polu karnym, sędzia podyktował "jedenastkę" (za zagranie piłki ręką). Do jej wykonania podszedł Hamulic. Uderzył jednak źle i Jasmin Buruc odbił piłkę. Co prawda mielczanie reklamowali, że golkiper w chwili oddawania strzału nie był na linii bramkowej, ale rozjemca nie podzielił ich opinii.

Stal lepsza od Zagłębia. Wysokie zwycięstwo

W 56. minucie ponownie Łukasz Kuźma wskazał na "wapno". Tym razem za faul Bartłomieja Kłudki, zaś poszkodowanym był Hamulic. Tym razem to nie ten gracz Stali podszedł do wykonania tego stałego fragmentu gry. Zamienił go, z dobrym skutkiem Piotr Wlazło.