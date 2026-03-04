Sprzeczne wieści ws. trenera Widzewa. Pojawił się nowy zaskakujący kandydat

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że dni Igora Jovicevicia w Widzewie Łódź są już policzone. Chorwat niebawem zostanie zwolniony, a klub rozpoczął już poszukiwania następcy. Od rana w gronie kandydatów znajdował się były selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz. Zdaniem portalu "Meczyki.pl" oraz Mateusza Borka głównym kandydatem ma być Aleksandar Vuković. Podano już szczegóły współpracy Serba z Widzewem.

Piłkarze Widzewa Łódź w białych strojach, jeden trzyma się za głowę, drugi przykłada dłoń do ust po meczu z GKS Katowice.
Steve Kapuadi po meczu GKS Katowice - Widzew Łódź w 1/4 finału Pucharu PolskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Nie takiego rozwoju wypadków oczekiwali kibice Widzewa Łódź. Miliony złotych wydane na zawodników podczas letniego i zimowego okna transferowego póki co nie dały żadnego rezultatu. Klub z Łodzi pozostaje w strefie spadkowej Ekstraklasy. Dla Igora Jovicevicia wtorkowe starcie w Pucharze Polski z GKS-em Katowice miało być ostatnią szansą na uratowanie posady.

Podobnie jak w niedawnym meczu ligowym, tak i w starciu pucharowym "Gieksę" na prowadzenie w pierwszej połowie wyprowadził Lukas Klemenz. W drugiej połowie goście zdołali wyrównać, a strzelcem okazał się Andi Zeqiri. 120 minut rywalizacji nie przyniosło rozstrzygnięcia. To przyniosła seria rzutów karnych, w której Widzew po raz kolejny zawiódł. Pudła Frana Alvareza oraz Mariusza Fornalczyka przesądziły o porażce i odpadnięciu z Pucharu Polski.

Widzew nie wydał jeszcze żadnego oficjalnego komunikatu, lecz wszyscy eksperci zgodnie twierdzą, że dni Chorwata w Łodzi są policzone. Jak to zazwyczaj ma miejsce, już wybuchła giełda nazwisk potencjalnych "ratowników" Widzewa.

Zobacz również:

Jarosław Królewski
I Liga

Królewski informuje o rezygnacji Wisły ws. meczu ze Śląskiem. PZPN już wie

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Jednak to nie będzie Czesław Michniewicz. Aleksandar Vuković ma przejąć Widzew Łódź

    Skoro świt gruchnęła wieść przekazana przez TVP Sport. Zgodnie z tymi informacjami w gronie kandydatów do objęcia fotelu trenera Widzewa ma być Czesław Michniewicz. Dla byłego selekcjonera reprezentacji Polski byłby to nie tylko powrót do Ekstraklasy, ale również i do Widzewa. 56-latek w latach 2010-2011 prowadził już łódzki klub.

    Kolejne tropy prowadzą jednak w okolice Warszawy. Doskonale zorientowany w realiach Widzewa Bartłomiej Stańdo z portalu "meczyki.pl" jest przekonany, że bardzo bliski objęcia zespołu jest Aleksandar Vuković. Serb w przeszłości prowadził już Legię Warszawa, a ostatnio także i Piasta Gliwice. Co istotne, "Vuko" nie byłby opcją tymczasową - łódzki klub ma mu zaproponować umowę dłuższą niż trwającą do końca tego sezonu.

    Informację o rychłym zatrudnieniu Vukovicia potwierdził na antenie "Kanału Sportowego" Mateusz Borek. - Nie ma mowy o żadnej tymczasowości, tak jak nie było w przypadku Czesława Michniewicza. (...) Na dzisiaj informacja jest następująca: kontrakt na półtora roku, czyli do końca przyszłego sezonu, jest gwarantowany, z opcją przedłużenia o kolejne lata - opisał Borek.

    Działacze Widzewa nie mają dużo czasu na wybór nowego trenera. Już w najbliższą sobotę o godz. 20:15 łódzki klub podejmie na swoim stadionie Lecha Poznań - mistrza Polski zajmującego aktualnie trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy.

    Zobacz również:

    Alejandro Balde, Raphinha
    La Liga

    Barcelona ogłasza po meczu z Atletico. Niestety, wszystko się potwierdziło

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Dwóch mężczyzn w sportowych ubraniach znajduje się blisko siebie, jeden z nich szeptem przekazuje coś drugiemu. W tle widoczny fragment logo stadionowego baneru.
    Aleksandar Vuković i Jan UrbanTOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East NewsEast News
    Mężczyzna w czarnej kurtce sportowej i czapce z daszkiem z literą W stoi przed ławką rezerwowych na tle stadionu. Na jego kurtce znajduje się czerwono-żółta naszywka, w tle zamazane miejsca siedzące.
    Igor Jovićević, trener Widzewa ŁódźTomasz KowalczukEast News
    Dynamiczna walka o piłkę głową pomiędzy piłkarzami dwóch drużyn, czerwona i zielono-biała koszulka. Wokół nich inni zawodnicy w skupieniu obserwują akcję, stadion wypełniony kibicami jest w tle.
    Widzew Łódź vs Lechia GdańskPiotr Matusewicz East News
    Czy w Legii doszło do zmiany? "Widać rękę Papszuna"Polsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja