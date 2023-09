Sprawdzian przed Ligą Europy. Mistrz Polski najadł się strachu

Po odpadnięciu w ostatniej rundzie walki o Ligę Mistrzów Raków miał trzy tygodnie, by myśleć o historycznym debiucie klubu w fazie grupowej europejskich rozgrywek . Mistrzowie Polski zagrają w czwartek w Lidze Europy wyjazdowe spotkanie z Atalantą Bergamo.

Z kolei szkoleniowiec zrobił przegląd kadry w sparingu. Raków pokonał 3:2 GKS Katowice , a bramki zdobyli Władysław Koczerhin , Srdjan Plavsić i Łukasz Zwoliński . Gorzej spisała się za to obrona bez kontuzjowanych Zorana Arsenicia i Stratos Svarnasa.

Szybki gol Rakowa

Częstochowianie nieco się cofnęli, ale ŁKS nie był w stanie tego wykorzystać. Najlepszą okazję zmarnował Kay Tejan. Holender był przed bramkarzem, chciał popisać się technicznym strzałem, ale skompromitował się , bo piłka nawet nie zbliżyła się do bramki.

Dopiero kilka chwil przed końcem pierwszej odsłony celny strzał na bramkę Rakowa oddał Piotr Głowacki , ale Vladan Kovaević przeniósł piłkę nad poprzeczką. To jedyna groźna sytuacja, jaką goście mieli w pierwszej połowie. Raków dominował, a mimo tego widać było, że oszczędza siły na mecz z Atalantą.

Po zmianie stron ŁKS spróbował zaskoczyć nieco uśpionych przebiegiem pierwszej połowy częstochowian. Vladan Kovacević pomylił się przy wyprowadzaniu piłki i podał do... Tejana. Holender kopnął w kierunku bramki, ale Bośniak zdążył z interwencją. Gospodarze szybko przenieśli grę pod pole karne beniaminka. Cebula znowu dośrodkował do Papanikolaou. Grek odegrał do Fabiana Piaseckiego, który uderzył z ostrego kąta, ale nie trafił w bramkę.