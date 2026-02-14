Spory problem w Legii. Już sam Papszun potwierdza, to nie wygląda dobrze

"Wojskowi" przeżywają właśnie jeden z najgorszych momentów w całej swojej współczesnej historii. Początkowo wydawało się, że zespół błyskawicznie weźmie się w garść po sprowadzeniu Marka Papszuna na ławkę trenerską. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Za znakomitym trenerem trzy spotkania w nowej roli. I w żadnym z nich Legia nie cieszyła się ze zwycięstwa. Efekty widoczne są w zestawieniu. Legia wciąż znajduje się w strefie spadkowej.

Wydawało się, iż do przełomu dojdzie w piątek. CWKS objął prowadzenie w Katowicach w 26. minucie po trafieniu Wahana Biczachcziana. Gospodarze jednak nie dość, że wyrównali przed przerwą, to na dodatek później sprawiali lepsze wrażenie od stołecznych. "Bardzo jestem zadowolony z naszej gry w drugiej połowie. Zmusiliśmy Legię do bezpośredniego grania do przodu. Utrudniliśmy rywalom poczynania, bo w pierwszej części mieli zbyt dużą swobodę. Nie wykorzystaliśmy sytuacji w drugiej połowie, co napawa niedosytem" - cieszył się Rafał Górak, szkoleniowiec GKS, cytowany przez PAP.

Polska Agencja Prasowa zacytowała także Marka Papszuna. A ten na konferencję prasową przybył w zgoła innym humorze. Ex-opiekun Rakowa nie zamierzał ukrywać gorzkiej prawdy. "Straciliśmy kontrolę, GKS był lepszy. Przetrwaliśmy, wybroniliśmy się i dlatego zremisowaliśmy. Martwi mnie, że ta stracona bramka tak nas zgniotła. Nie potrafiliśmy złapać swojego rytmu, a gospodarze podnieśli intensywność i mieli przewagę" - wyznał na temat wydarzeń dziejących się po zmianie stron.

Trwa koszmar Legii. Ale Papszun się nie poddaje, wciąż potrzebuje czasu

Fani są wściekli i już dawno stracili cierpliwość, ale 51-latek otwarcie przyznał, że po prostu potrzebuje czasu. "W doliczonym czasie pierwszej połowy wybroniliśmy się po rzucie rożnym, piłka wyszła poza pole karne i w banalnej sytuacji faulujemy (po rzucie wolnym GKS wyrównał). Trzeba dalej pracować, uszczelniać i jeszcze raz uszczelniać defensywę. Ja muszę cały czas budować ten zespół, to jest proces. Każdy tydzień będzie pracował na naszą korzyść. Pierwsza połowa to pokazała. Punktów potrzebujemy jak tlenu" - podsumował.

CWKS wróci do akcji 21 lutego o godzinie 20:30. Do Warszawy zawita wtedy rewelacyjnie spisująca się w obecnej kampanii Wisła Płock. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Marek Papszun Grzegorz Wajda East News

