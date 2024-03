Spora niespodzianka w Szczecinie. Dwa gole i koniec świetnej serii

Za nami 46. starcie w historii pomiędzy Pogonią Szczecin a Zagłębiem Lubin. Dotychczasowy bilans spotkań wynosił 15-15-15, co przynajmniej ze statystycznego punktu widzenia zapowiadało zacięty mecz. Forma czysto sportowa wydawała się być lepsza po stronie "Portowców", którzy nie przegrali od 1 grudnia. Od tamtego czasu wygrali sześć z ośmiu konfrontacji. Już od pierwszych minut chcieli zaznaczyć swoją wyższość w tabeli (trzecie miejsce w porównaniu do dziewiątej lokacie przeciwników).

Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin. Dwa rzuty karne w pierwszej połowie

Już na początku drugiej było widać wielką chęć gospodarzy do odrobienia straty. Sam "Grosik" znalazł się w dobrej okazji kilka metrów przed bramką, ale zablokował go Michał Nalepa. Po chwili pięknym strzałem z dystansu popisał się Gamboa, ale do szczęścia zabrakło mu bardzo niewiele. Szczecinianie przeważali, ale brakowało im dokładności w uderzeniach i ważnych podaniach. Zagłębie tylko chwilami posiadało piłkę dłużej, skupiając się na kontrach. W 82. minucie właśnie w taki sposób mogło zdobyć drugiego gola. Chodyna spróbował szczęścia z dość ostrego kąta. Cojocaru odbił piłkę w bok, szczęśliwie dla Pogoni nie dotarła ona do żadnego z graczy gości.