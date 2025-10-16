Dzieje się w tym sezonie wokół Widzewa Łódź. Drużyna, która została zasilona potężnymi środkami finansowymi po zmianie właściciela, miała bić się o europejskie puchary. Początek ligowej kampanii 2025/26 w jej wykonaniu był jednak dość mizerny. Do tego stopnia, że pracę stracił trener Zeljko Sopić.

Gikiewicz rozgoryczony brakiem gry. Zawrzało po tych słowach

Tymczasowo zastąpił go asystent - Piotr Czubak. Z Sopiciem łączyło go to, że on również "sumiennie" nie stawiał na Rafała Gikiewicza. Doświadczony golkiper ostatnie spotkanie rozegrał w lipcu - w 2. kolejce z Jagiellonią Białystok. Utrata miejsca w podstawowym składzie mocno go jednak ubodła.

Do tego stopnia, że w trakcie programu "Meczyki.pl" wypalił, że "nie ma pojęcia, dlaczego tak zmieniła się jego sytuacja". Opowiedział przy tym o kulisach rozmów z trenerem Czubakiem, jak również dyrektorem sportowym Mindaugasem Nikoliciusem.

Postawa Gikiewicza rozzłościła Zbigniewa Bońka, który nie szczędził cierpkich słów pod jego adresem. "Bądź cicho, siedź na tyłku" - padło z jego ust.

Hajto i Kołtoń o kontuzji "Lewego": Nie będzie gotowy na mecz z Holandią Polsat Sport

Piękne pożegnanie Gikiewicza. Zwrócił się do trenera

Atmosfera w Widzewie jest gorąca, a w środę klub ogłosił kolejną zmianę na stanowisku trenera. Czubaka zastąpił Igor Jovicević. Reakcja Rafała Gikiewicza była błyskawiczna. Golkiper postanowił zwrócić się do poprzedniego szkoleniowca w mediach społecznościowych i pożegnał go w ciepłych słowach.

A ja chciałbym tobie podziękować nie za tygodnie, gdy wszystko było super i mogłem występować w koszulce Widzewa, tylko za te ostatnie. Pokazały mi, że prawdę lepiej usłyszeć od razu. Bezpośrednio. Ludzie się zmieniają, ale ty zostań tą osobą z pasją i błyskiem w oku, który miałeś od pierwszego dnia, gdy wróciłeś do Widzewa. Wszystko przed tobą, więc mówię: see you

Widzew Łódź po 11 kolejkach zajmuje dopiero 11 miejsce w tabeli Ekstraklasy. Piotr Czubak poprowadził go w tym sezonie w pięciu spotkaniach. Wygrać udało mu się dwukrotnie.

Rafał Gikiewicz Michal Kosc Newspix.pl

Zbigniew Boniek KONRAD SWIERAD/ARENA AKCJI Newspix.pl

Rafał Gikiewicz FOT MARCIN BRYJA / 400mm.pl Newspix.pl