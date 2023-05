Spadkowicz uprzykrzył im życie. Tylko jeden celny strzał

Stal - Lechia. Mecz dla koneserów

Cała pierwsza połowa toczyła się w naprawdę sennym tempie. 45 minut nie przyniosło żadnego celnego strzału. Był to tzw. mecz dla koneserów. Najgroźniejszą akcję Stal stworzyła w 20. minucie, ale Piotr Wlazło uderzeniem z dystansu nie trafił nawet w światło bramki. Piłkę obok słupka, tylko po drugiej stronie boiska, jeszcze w pierwszym kwadransie posłał Kacper Sezonienko. I to byłoby na tyle.



W wielu fragmentach przed przerwą Stal nastawiała się na kontry. Podobnie wyglądało to tydzień temu w Płocku, ale tam piłkarze Kamila Kieresia skonstruowali kilka ciekawych akcji. Dwie lub trzy mogły zakończyć się golami. Trener Lechii - David Badia wprowadził do gry dwóch świeżych piłkarzy już od 46. minuty. Maciej Gajos zmienił Joeriego de Kampsa, a Joel Abu Hanna ustąpił miejsca Rafałowi Pietrzakowi.



Te zmiany miały na celu ożywienie gry po lewej stronie. Pietrzak ma większe inklinacje ofensywne od piłkarza wypożyczonego z warszawskiej Legii. Wprowadzenie Gajosa z kolei spowodowało roszady w środku pola. Cofnięty został Jakub Kałuziński, który w 60. minucie był autorem pierwszego celnego strzału w meczu. Wychowanek Lechii nie zmusił jednak Bartosza Mrozka do wielkiego wysiłku.