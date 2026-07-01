Spadkowicz Ekstraklasy uderzył w PZPN, a to nie koniec. Nagle komunikat związku

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Szerokim echem niesie się konflikt na linii Polski Związek Piłki Nożnej - Lechia Gdańsk. Klub walczy przed CAS w sprawie ujemnych punktów, które nałożył związek, a finalnie sprawiły, że Lechia pożegnała się z PKO BP Ekstraklasą. Co więcej, pojawiła się także niemała szpileczka w kierunku PZPN. A ten nie pozostał dłużny. I poinformował o karze nałożonej na ulubiony klub prezydenta, Karola Nawrockiego.

Lechia Gdańsk
Lechia GdańskPrzemek Swiderski/REPORTEREast News

Już jakiś czas temu zakończył się piłkarski sezon klubowy 2025/2026. Powoli nawet zbliża się nowa kampania. W PKO BP Ekstraklasie oglądać nie będziemy Lechii Gdańsk, która nie zdołała się utrzymać i spadła do Betclic 1. Ligi. Taka sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby nie odjęte pięć "oczek" przez PZPN.

To zdaje się bardzo bolesne dla klubu, który sprawiedliwości szuka przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS). Ekipa z Gdańska przekazała we wtorek, że PZPN złożył już odpowiedź na odwołanie klubu.

Zobacz również:

Hanna Wieczerzak
La Liga

Co za historia. Transfer z polskiej ligi prosto do Realu Madryt. Umowa podpisana

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

- W poniedziałek 29 czerwca Polski Związek Piłki Nożnej złożył odpowiedź na odwołanie Lechii Gdańsk przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu (CAS). O kolejnych decyzjach i postępach w sprawie będziemy na bieżąco informować kibiców Lechii Gdańsk - czytamy.

Nie był to jednak koniec informacji, bowiem w dalszej części pojawił się dość... personalny wpis. - PZPN poniesie odpowiedzialność za nieodwracalne szkody wyrządzone naszemu Klubowi - dodano.

Co ciekawe, związek nie pozostał na takie komunikaty dłużny i opublikował oficjalny komunikat ws. Lechii. A ten do najprzyjemniejszych nie należy.

PZPN ogłasza ws. Lechii. "Zakaz transferowy"

W środę PZPN poinformował o nałożeniu... zakazu transferowego na Lechię. Co więcej, klub nie może także rejestrować nowych zawodników. Wszystko do czasu wyjaśnienia obecnych zobowiązań. Takie wieści oznaczają, że niebawem kara może stać się nieaktualna.

Zobacz również:

Robert Lewandowski w FC Barcelone
Robert Lewandowski

Nie chcieli już Lewandowskiego, a jemu dali umowę. Sensacyjny krok w Barcelonie

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

- Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła nałożyć na Lechię Gdańsk zakaz transferowy oraz całkowicie ograniczyć klubowi możliwość rejestracji nowych zawodników do czasu uregulowania bieżących zobowiązań wynikających z kryterium F.04 Podręcznika - przekazano.

Lechia Gdańsk sezon 2026/2027 spędzi w Betclic 1. Lidze. Pierwszy mecz zaplanowany jest na 25 lipca, a jej rywalem będzie Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Mundial

Taka niestety jest gorzka prawda - Polska na ten mundial nie pasowała

Piotr Jawor
Piotr Jawor
Dwóch piłkarzy w zielono-białych koszulkach i jeden w czarnej koszulce skupieni na piłce na stadionie, w tle rzędy pustych siedzeń.
Lechia GdańskPrzemek Swiderski/REPORTEREast News
Tłum kibiców na trybunach stadionu, większość osób trzyma zielono-białe szaliki nad głową, na twarzach widać emocje, a całość tworzy dynamiczną atmosferę sportowego dopingu.
Lechia GdańskPrzemek Swiderski/REPORTEREast News
Mężczyzna w średnim wieku w eleganckim garniturze, z wyrazem skupienia i lekko zaciśniętymi ustami, stoi na tle nowoczesnego wnętrza, widoczny identyfikator zawieszony na szyi.
Cezary Kulesza, prezes PZPNGrzegorz Wajda/REPORTER East News


Serena Williams - Maya Joint. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja