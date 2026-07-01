Już jakiś czas temu zakończył się piłkarski sezon klubowy 2025/2026. Powoli nawet zbliża się nowa kampania. W PKO BP Ekstraklasie oglądać nie będziemy Lechii Gdańsk, która nie zdołała się utrzymać i spadła do Betclic 1. Ligi. Taka sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby nie odjęte pięć "oczek" przez PZPN.

To zdaje się bardzo bolesne dla klubu, który sprawiedliwości szuka przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS). Ekipa z Gdańska przekazała we wtorek, że PZPN złożył już odpowiedź na odwołanie klubu.

- W poniedziałek 29 czerwca Polski Związek Piłki Nożnej złożył odpowiedź na odwołanie Lechii Gdańsk przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu (CAS). O kolejnych decyzjach i postępach w sprawie będziemy na bieżąco informować kibiców Lechii Gdańsk - czytamy.

Nie był to jednak koniec informacji, bowiem w dalszej części pojawił się dość... personalny wpis. - PZPN poniesie odpowiedzialność za nieodwracalne szkody wyrządzone naszemu Klubowi - dodano.

Co ciekawe, związek nie pozostał na takie komunikaty dłużny i opublikował oficjalny komunikat ws. Lechii. A ten do najprzyjemniejszych nie należy.

PZPN ogłasza ws. Lechii. "Zakaz transferowy"

W środę PZPN poinformował o nałożeniu... zakazu transferowego na Lechię. Co więcej, klub nie może także rejestrować nowych zawodników. Wszystko do czasu wyjaśnienia obecnych zobowiązań. Takie wieści oznaczają, że niebawem kara może stać się nieaktualna.

- Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła nałożyć na Lechię Gdańsk zakaz transferowy oraz całkowicie ograniczyć klubowi możliwość rejestracji nowych zawodników do czasu uregulowania bieżących zobowiązań wynikających z kryterium F.04 Podręcznika - przekazano.

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Lechia Gdańsk sezon 2026/2027 spędzi w Betclic 1. Lidze. Pierwszy mecz zaplanowany jest na 25 lipca, a jej rywalem będzie Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

Lechia Gdańsk Przemek Swiderski/REPORTER East News

Lechia Gdańsk Przemek Swiderski/REPORTER East News

Cezary Kulesza, prezes PZPN Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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