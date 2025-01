Sobotni sparing Legia Warszawa - CFR Cluj w Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go

Legia Warszawa szykuje się do kolejnych wyzwań. Zobacz sparing z CFR Cluj w Polsacie!

Legia na zgrupowaniu w Hiszpanii trenować będzie do 19 stycznia i w tym czasie warszawski klub rozegra także kilka spotkań sparingowych. Pierwsze z nich odbędzie się już w sobotę 11 stycznia, a rywalem klubu z Warszawy będzie rumuński CFR Cluj. To spotkanie na żywo oglądać można o godzinie 15:45 w Polsacie Sport Premium 1, dostępnym zarówno w telewizji, jak i w streamingu internetowym Polsat Box Go, w tym także na urządzeniach mobilnych. Mecz skomentują Bożydar Iwanow oraz Paweł Gołaszewski.