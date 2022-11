Śnieżna wygrana w Ekstraklasie! Bramka last minute

Prowadzenie dla gości padło w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, najpierw lechiści sami sprokurowali sobie rzut rożny. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego do siatki trafił szwedzki stoper, Emil Bergstrom. Klasyczna bramka do szatni dla Górnika Zabrze. To było zasłużone prowadzenie. Górnik był piłkarsko lepszy, gdy tylko przyspieszał robiło się gorąco pod bramką Dusana Kuciaka. Wyrównanie padło tuż przed końcem spotkania - dośrodkowanie z rzutu rożnego przedłużył rezerwowy Bassekou Diabate, a piłkę do siatki wepchnął Mario Maloca. Remis w tym meczu byłby zasłużony, jednak w doliczonym czasie gry do akcji wkroczył wymieniony na wstępie Łukasz Zwoliński i zapewnił niespodziewaną wygraną Lechii.