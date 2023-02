Snajper w formie na boisku i na plaży. Nowy kontrakt? Pomidor!

Akcje napastnika Lechii Gdańsk , Łukasza Zwolińskiego nieustannie idą w górę. W sześciu ostatnich meczach ligowych aż pięć razy trafił do siatki. W trzech poprzednich spotkaniach jego trafienia dawały punkty gdańszczanom: 2-1 z Górnikiem Zabrze na zakończenie rundy jesiennej. 1-0 z Wisłą Płock i 1-1 ponownie z Górnikiem na wyjeździe - to już mecze rundy wiosennej.

Łącznie "Zwolak" zdobył dla Lechii Gdańsk 33 bramki w Ekstraklasie. Więcej mają tylko: Marco Paixao - 34 gole, Robert Gronowski - 35 bramek i Bogdan Adamczyk - 36 goli. Zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców jest ostatnio kontuzjowany Flavio Paixao - zdobył dla Lechii aż 83 gole na najwyższym szczeblu rozgrywek. Portugalczyka Zwoliński nie dogoni, ale już Adamczyka jak najbardziej jest w stanie. To tylko trzy gole, przy obecnej formie może to być kwestia zaledwie kilku spotkań.

Forma dopisuje Zwolińskiemu nie tylko na boisku, ale również na plaży. W poniedziałek piłkarze Lechii mieli dzień wolny, ale zawodnik podczas spaceru po plaży z żoną i córkami dostrzegł grupę 10-latków odbijających piłkę w zielonych dresach. Okazało się, że to drużyna rocznika 2012 Akademii Lechii Gdańsk z trenerami Maciejem Kostrzewą i Patrykiem Przybylskim . "Zwolak" podszedł i przez kilka minut wszyscy wspólnie podbijali piłkę. Dla młodych adeptów piłki nożnej - duże przeżycie.

Najbliższą okazję do powiększenia dorobku strzeleckiego Łukasz Zwoliński powinien mieć już w piątek - Lechia o 20:30 podejmie rewelacyjny w tym sezonie Widzew Łódź . Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że mimo zimowej aury tym razem publika powinna dopisać, a Polsat Plus Arenę odwiedzi znacznie więcej widzów niż podczas ligowej inauguracji, gdy Lechia podejmowała Wisłę Płock , a na stadion wybrało się niecałe sześć tysięcy widzów.

Lechia Gdańsk podejmie Widzew Łódź w piątek, 10 lutego o godz. 20:30

Kałuziński to nie jedyny zawodnik, któremu z końcem sezonu wygasa kontrakt z Biało-Zielonymi. Z tych bardziej istotnych są to: Mario Maloca, Kristers Tobers, Rafał Pietrzak, Marco Terrazzino oraz wspomniani na wstępie Paixao i Zwoliński. Portugalczyk najprawdopodobniej zakończy karierę, a "Zwolak"? Już latem zeszłego roku były dla niego konkretne oferty z Hapoelu Beer-Szewa, Bordeaux i krajów arabskich. Właściwie nie ma opcji, żeby napastnik został w Gdańsku co zasugerował w wywiadzie udzielonym "SuperExpressowi" po meczu z Górnikiem w Zabrzu. Wklejamy niżej fragment tej rozmowy, a bramki Zwolińskiego są na rękę zarówno jemu (im ich więcej, tym więcej ofert na stole po sezonie) i Lechii Gdańsk (dzięki nim łatwiej jej będzie utrzymać miejsce w Ekstraklasie.