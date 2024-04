Smuda wypalił w kierunku Grosickiego. "Niech mi teraz udowodni"

Nie wiem, czy kierownik ich podpuścił, ale piłkarze zaczęli mi mówić, że nie przegrają żadnego do końca sezonu. Ja im na to: Udowodnijcie to i pokażcie na boisku. W kolejnym meczu, gdy nie szło dobrze do przerwy, zacząłem z nich żartować: "Mówicie, że nie przegracie do końca, a już dzisiaj nie dajecie rady". Te słowa weszły im do głów i mobilizowały jak kupa pieniędzy na stole. Gdy zostało pięć-sześć kolejek do końca, to dalej ich podpuszczałem, że nie wytrzymają ciśnienia. No i nie przegraliśmy do końca, nawet z Legią w Warszawie. "Grosik", skoro mówisz, że przyjedziesz na pierwszym miejscu przed finałem w Warszawie, to pokaż mi na boisku, że chcesz zrobić mistrzostwo

~ powiedział Smuda.