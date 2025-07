Śmieje się cała Polska. Oto finał upokorzenia. Klub Ekstraklasy został z niczym

Wydawało się, że to może być weekend beniaminków. W piątek Bruk-Bet Termalica Nieciecza rozgromił na wyjeździe Jagiellonię Białystok 4:0. Dzień później Wisła Płock pokonała na swoim obiekcie 2:0 Koronę Kielce. Komplet punktów bez straty gola.

Tej serii nie podtrzymała w niedzielę Arka Gdynia, wracająca na areny Ekstraklasy po pięcioletniej przerwie. Wyjazdowy mecz z Motorem Lublin zakończyła porażką 0:1. Jedyną bramkę spotkania zdobył w 50. minucie Mbaye N'Diaye.

Arka chciała przechytrzyć rywala. Przegrała dwa razy, ale publika bawiła się świetnie

Jak można było się spodziewać, momentalnie wróciła historia sprzed dwóch tygodni. Za pozaboiskowe grzechy Arka musiała odpokutować jeszcze raz. Internauci skorzystali z okazji do zabawy i w dosadny sposób przypomnieli sprawdzone porzekadło, że chytry dwa razy traci.

Wygląda na to, że gdynianie nie wierzyli w siebie od samego początku. Dwa tygodnie przed meczem wysłali do Lublina jednego z członków sztabu szkoleniowego, by za pomocą drona nagrywał sparing Motoru z Lechią Gdańsk (5:3). Maszyna została jednak szybko skonfiskowana.

"Wstyd, Arka Gdynia. Dron do odbioru na konferencji prasowej po pierwszej kolejce. Telefon oddaliśmy, żeby pan ze sztabu nie zgubił trasy na powrocie do Gdyni" - pisał w serwisie X Michał Szprendałowicz, w klubie z Lubelszczyzny dyrektor marketingu i komunikacji.

- Dostrzec go nie było problemem, bo latał w zasadzie nad boiskiem. Poszliśmy więc jego śladem. Wiedzieliśmy, że najpewniej wróci do osoby, która go obsługuje, i nie może to być daleko, bo ze względu na baterię takie drony mają ograniczony zasięg - opowiadał "Przeglądowi Sportowemu" jeden z pracowników lubelskiego klubu.

- Trener wyglądał na zawstydzonego całą sytuacją - dodał. - Poproszono go, by oddał sprzęt i wykasował to, co zostało nagrane.

Arce wybitnie nie udał się zatem rewanż za przegrane baraże o Ekstraklasę z ubiegłego sezonu. W finale uległa wówczas lublinianom 1:2 przed własną publicznością. Obie bramki straciła w samej końcówce, wcześniej długo utrzymując się na prowadzeniu.

Prognoza pogody na niedzielę Polsat News Polsat News

Po wizycie w Lublinie trener pokonanych Dawid Szwarga (na dalszym planie) nie miał powodów do zadowolenia PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Gdynianie nie byli w stanie przebić się przez zasieki obronne rywala Ireneusz Wnuk Newspix.pl

Kibice Motoru Lublin PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl