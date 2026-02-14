Słyszał skandaliczne słowa pseudokibiców i nie dowierzał. Gwiazdor Legii przerwał milczenie

Obecny sezon Legii Warszawa można określić tylko jednym słowem - katastrofa. Po zakończeniu rundy wiosennej klub ze stolicy Polski znalazł się w strefie spadkowej, tracąc jednocześnie możliwość walki w europejskich oraz krajowych pucharach.

W międzyczasie stery ekipy przejął Marek Papszun, który miał za zadanie przywrócić "Wojskowych" na właściwe tory. Póki co sztuka ta nie wychodzi mu jednak zbyt dobrze. Drużyna rozegrała pod wodzą 51-latka 3 oficjalne spotkania, kończąc je bilansem: 2 remisów oraz 1 porażki. To sprawia, że po 21. ligowych meczach Legia wciąż znajduje się w strefie spadkowej.

Naturalnie sytuacja ta zaczyna coraz bardziej irytować sympatyków warszawskiej "Wojskowych". Niestety, przy tej okazji dochodzi również do skrajnych aktów słownej agresji względem piłkarzy. Taka sytuacja miała chociażby miejsce po zremisowanym 2:2 spotkaniu z Arką Gdynia. Wówczas grupa pseudokibiców zaczęła otwarcie grozić zawodnikom.

Bartosz Kapustka przerwał milczenie. Tak komentuje groźby, które usłyszał od pseudokibiców

Zachowanie to spotkało się ze sporą krytyką piłkarskiego środowiska. Incydent skomentowali chociażby: Zbigniew Boniek, Michał Pol czy Adam Walczak. Po kilku dniach do sytuacji postanowił odnieś się także kapitan warszawskiej Legii - Bartosz Kapustka.

"Myślę, że to była gruba przesada. Rozumiem zdenerwowanie ludzi, my też jesteśmy zdenerwowani. Rozumiem naszych kibiców, którzy jeżdżą za nami setki kilometrów i chcą wspierać Legię Warszawa. Jesteśmy w tym jednak wszyscy razem. Musimy grać w jednym kierunku. Czasami muszą paść mocne słowa, ale na pewno nie aż tak mocne" - komentował Kapustka w rozmowie z "Canal+ Sport".

W dalszej części swojej wypowiedzi piłkarz przyznał również, że on i jego koledzy traktują każdy kolejny mecz PKO BP Ekstraklasy jak "finał". Każdy z nich może bowiem zaważyć na końcowej sytuacji klubu. W przypadku dalszej passy niepowodzeń Legia Warszawa może bowiem pożegnać się z najwyższą klasą rozgrywkową w kraju nad Wisłą. Warto przypomnieć, że podobny los spotkał kilka lat temu Wisłę Kraków. "Biała Gwiazda" do dziś szuka sposobu, aby powrócić na szczyt krajowego futbolu.

