Od dłuższego czasu Ekstraklasa jest ciekawym punktem obserwacyjnym dla bogatszych klubów z lig zagranicznych. Niedawno sfinalizowano głośny transfer Oskara Pietuszewskiego z Jagiellonii Białystok do FC Porto. Ostatniego lata za duże pieniądze z Legii Warszawa odchodzili Jan Ziółkowski (do AS Roma), Maxi Oyedele (do RC Strasbourg) oraz Ryoya Morishita, który zakotwiczył w drugoligowym angielskim Blackburn Rovers.

Nasza liga często promuje zagranicznych piłkarzy, którzy po zaistnieniu na murawach Ekstraklasy nierzadko są w stanie przejść nawet do klubów regularnie występujących w europejskich pucharach. Jedną z drużyn, która w ostatnich latach bardzo chętnie korzysta z zaciagu zagranicznych zawodników jest Radomiak Radom.

Radomianie w Ekstraklasie grają nieprzerwanie od pięciu sezonów. W trwającej kampanii drużyna prowadzona od niedawna przez Goncalo Feio zajmuje siódmą lokatę w tabeli, ze stratą zaledwie trzech punktów do ligowego podium.

Słynny niemiecki klub zasadza się na gwiazdę Radomiaka. Są pierwsze konkrety

Jednym z czołowych zawodników Radomiaka jest Capita - strzelec pięciu goli w tym sezonie. Pochodzący z Angoli skrzydłowy trafił do Radomia latem 2024 roku, gdy postanowił odejść z izraelskiego Hapoelu Jerozolima. Capita już w ubiegłym sezonie Ekstraklasy pokazał swoją wartość, a ostatniej jesieni tylko to potwierdził.

Dobra postawa w kolejnych spotkaniach ligowych musiała wzbudzić zainteresowanie wielu klubów. Niedawno portal "Weszło" informował o odrzuconej przez Radomiaka oferty z tureckiego Samsunsporu. Jak donosi dziennikarz tego portalu Szymon Janczyk, do akcji wkracza zdecydowanie bardziej renomowany klub.

Sprowadzeniem zawodnika Radomiaka Radom poważnie zainteresowany ma być Schalke 04 Gelsenkirchen. Siedmiokrotni mistrzowie Niemiec złożyli oficjalną ofertę oscylującą wokół kwoty miliona euro. Radomiak za swoją gwiazdę oczekuje co najmniej podwojenia zaproponowanej kwoty. Póki co nie wiadomo, czy Niemcy będą chcieli podbić stawkę.

Schalke znajduje się na dobrej drodze do powrotu na boiska Bundesligi. Na półmetku walki na jej zapleczu zespół z Zagłębia Ruhry okupuje pozycję lidera. Schalke w naszym kraju przez lata była utożsamiane przede wszystkim z Tomaszem Hajto i Tomaszem Wałdochem, którzy z powodzeniem reprezentowali barwy tej drużyny. Latem do Ekstraklasy po czterech latach gry w Schalke wrócił Marcin Kamiński.

