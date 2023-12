Śląsk Wrocław przekazał ważne wieści. Klub stawia wszystko na jedną kartę

Szukając ostatniej porażki ligowej Śląska Wrocław, trzeba się cofnąć aż do 12 sierpnia. Wówczas zespół przegrał na wyjeździe ze Stalą Mielec. Od tamtej pory żadna drużyna w Ekstraklasie nie była w stanie go pokonać. Passa spotkań bez porażki sięga już 16 kolejnych meczów . Znakomite rezultaty rozbudził apetyty kibiców. Ci wierzą, że drużynę z Wrocławia stać będzie na podtrzymanie formy i sięgnięcie po długo wyczekiwane mistrzostwo. Ostatni tytuł Śląsk celebrował w sezonie 2011/12.

Śląsk Wrocław ogłosił trzeci zimowy transfer

19-latek ma za sobą wiele występów w młodzieżowej kadrze Wenezueli , a Śląsk postanowił sprowadzić go z Rayo Zuliano. Klub podpisał ze skrzydłowym kontrakt ważny do końca czerwca 2025 roku. Istnieje w nim również zapis o możliwości automatycznego przedłużenia umowy.

Tak jak nie raz o tym mówiliśmy, nie chcemy osłabić drużyny i osiąść na laurach po bardzo dobrej pierwszej rundzie. Przeciwnie — wzmacniamy zespół, Lewuis jest już trzecim zawodnikiem, po Klimali i Petrovie, który będzie mógł nas wspomóc w rundzie wiosennej. Co ważne, to młody, ale sprawdzony przez nasz sztab szkoleniowy zawodnik, a skoro trener Magiera i jego współpracownicy widzą w tym piłkarzu duży potencjał, to tym bardziej ufam, że w dłuższej perspektywie nasz nowy nabytek będzie stanowił wartość dodaną dla drużyny

Zimą drużyna z Wrocławia sięgnęła już po Aleksa Petkova i Patryka Klimalę. Obaj zawodnicy przybyli do Śląska na zasadzie transferów bezgotówkowych. Grono to uzupełnił Lewuis Pena.

- To dla mnie ogromne wyróżnienie i radość, że zostałem zawodnikiem Śląska. Dziękuję za daną mi szansę. Spędziłem we Wrocławiu ponad tydzień, poznałem drużynę, sztab, byłem na meczu. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu oraz potencjału tego klubu. Sporo rozmawiałem, zwłaszcza z Matiasem Nahuelem i Erikiem Exposito, co też pomogło podjąć mi decyzję o dołączeniu do Śląska - stwierdził Wenezuelczyk w rozmowie z klubowymi mediami.