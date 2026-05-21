Śląsk ukarany przez PZPN, Królewski już reaguje. Stanowczy komunikat prezesa

Bardzo głośno jakiś czas temu było wokół nierozegranego spotkania Śląska Wrocław i Wisły Kraków. Gospodarze wówczas postanowili nie wpuszczać na obiekt kibiców ze stolicy Małopolski, co poskutkowało bojkotem gości i nie przyjazdem na mecz. Wobec tego mistrz Betclic 1. Ligi został ukarany walkowerem.

Kara nie ominęła również Śląska, który decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej został ukarany milionem złotych grzywny. Klub próbował odwoływać się od tej decyzji do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. Na decyzję trzeba było nieco poczekać, a ta nadeszła dopiero 21 maja. Efekt? Wyrok podtrzymany, ekipa będzie musiała płacić.

Swojego zadowolenia z takiej decyzji komisji nie krył Jarosław Królewski, który niedługo po oficjalnym komunikacie skomentował całe zamieszanie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Prezes Wisły wprost przyznał, że podtrzymanie decyzji to potwierdzenie, że walka była słuszna. Co więcej, dodaje, iż kara udowadnia, że wina zamieszania stoi po stronie rywali.

- Kara od PZPN dla Śląska Wrocław to potwierdzenie, że nasza walka była słuszna. To była walka o przyczynę całej afery - i dziś oficjalnie kolejny raz przyznano, że odpowiedzialność za nią ponosi Śląsk - wartość kary to równowartość kwoty, którą zapłaciła Cracovia za korupcję - rozpoczął.

Królewski nie mógł milczeć. "Zrobiłbym to jeszcze raz"

W obszernym wpisie podkreślił również, że mimo walkowera zrobiłby wszystko jeszcze raz. Do tego zaznacza, że cała sytuacja kosztowała go bardzo wiele. Działacz podkreśla, iż ma nadzieję, że opinia publiczna pozna szerszy obraz całej sytuacji. Mimo że może to potrwać niezwykle długo.

- I tak - w kontekście walkowera było warto. Zrobiłbym to jeszcze raz. Bez wahania. Choć wiem też, ile psychicznie mnie to kosztowało. Natomiast to dopiero początek. Przed nami kolejne rozdziały. Relacje części mediów we Wrocławiu z klubem, kwestie finansowania Śląska Wrocław, zależności i powiązań wokół tego środowiska - to są tematy, które wymagają pełnej transparentności. Mam nadzieję, że w najbliższych latach opinia publiczna pozna szerszy obraz całej sytuacji. To może potrwać, ale warto - tłumaczył.

Przed Wisłą Kraków jeszcze jedno spotkanie w tym sezonie. W niedzielę 24 maja w ostatniej - 34. kolejce Betlic 1. Ligi zmierzy się z Pogonią Siedlce.

Jarosław Królewski WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS/Polska Press/East News East News

