Śląsk powalony, niepokój we Wrocławiu. Warta swój cel już osiągnęła

Przed dzisiejszym spotkaniem Wartę Poznań i Śląsk Wrocław dzieliło w tabeli aż dziewięć miejsc, ale "tylko" siedem punktów . To nie jest różnica wielka, ale jednocześnie pod koniec sezonu pokazująca, z jak dużym ciężarem na plecach grają jedni, a jak duży komfort w tabeli mają drudzy. Pod presją są oczywiście wrocławianie, których forma daleka jest od ideału, do tego znajdują się tuż nad strefą spadkową. Warta zaś utrzymania może być właściwie pewna, ale j ej celem jest piąte miejsce, tak jak dwa lata temu . Wtedy "Zieloni", jako beniaminek, byli o krok od awansu do europejskich pucharach. Przegrali je... gorszym bilansem bezpośrednich spotkań właśnie ze Śląskiem, kluczowa była tu porażka 2-3 w Grodzisku Wlkp. z tym zespołem w przedostatniej kolejce.

Warta korzystała z błędów rywali. Teraz sama padła ofiarą pomyłki swoich graczy

Trzy bramki, dwie uznane. Warta mocno odpowiedziała Śląskowi

Stracony gol nie wpłynął negatywnie na Wartę, która wyglądała po prostu lepiej pod względem piłkarskim. Bardzo szybko poznaniacy wyrównali, gdy znów lisem pola karnego okazał się Adam Zreľák . Słowak tym razem doskoczył do piłki po wyblokowanym strzale Niilo Mäenpää'y i nie dał szans Rafałowi Leszczyńskiemu . Jeszcze lepiej napastnik Warty spisał się w 25. minucie. Obrońcy Śląska zostawili go samego w polu karnym, więc Zreľák kapitalnie złożył się do nożyc i uderzył. Leszczyński strzał obronił, ale jego koledzy z defensywy byli tak daleko od rywala, że Słowak zdołał jeszcze dobić piłkę. Dosłownie centymetry decydowały, że Śląsk nie przegrywał wtedy 1-2 - VAR dostrzegł niewielką pozycję spaloną gracza Warty.

Co się jednak odwlecze... Już po czterech minutach z trafienia cieszył się młody Kajetan Szmyt. Warta potrafiła z defensywy podejść nagle wysokim pressingiem i zmusić wrocławian do błędów. I tak zrobiła, gdy futbolówka trafiła do Leszczyńskiego. Bramkarz źle zagrał do Petra Schwarza, skorzystał z tego Miłosz Szczepański i stworzył okazję do wykończenia akcji Szmytowi. A ten ją wykorzystał. Warta zasłużyła na to prowadzenie, była lepszym zespołem, miała różnorodne pomysły na swoje akcje. A Śląsk? Jego gra wyglądała po prostu źle, liczne dośrodkowania nic nie wnosiły, Lis nie musiał przed przerwą ani razu bronić strzału rywali. Pokonał go jedynie kolega z zespołu.