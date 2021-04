Skrzydłowy żegna się z Legią

Joel Valencia, po okresie wypożyczenia, żegna się z Legią Warszawa. Ekwadorczyk wraca do Brentford, klubu z Champioship z którego przyszedł do drużyny mistrzów Polski.

O odejściu Valencii Legia poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej. Jak przekazano w komunikacie, Ekwadorczyk w najbliższych dniach odbędzie badania medyczne prowadzone przez Brentford FC i pozostanie w Anglii do zakończenia sezonu. Kiedy skończy się jego wypożyczenie, wróci do swojego dotychczasowego klubu.



Valencia przychodził do Legii przed rywalizacją tego zespołu w europejskich pucharach. Miał być dużym wzmocnieniem i pomóc w walce o awans na salony, ale niestety, okazał się niewypałem. Choć kibice mogli go pamiętać z dobrych występów w Piaście, to jego forma w Legii była daleka od oczekiwanej.

Z reguły przegrywał walkę o miejsce na skrzydle zespołu z Warszawy, a od kiedy do drużyny przyszedł Czesław Michniewicz, w zasadzie w ogóle wypadł z orbity zainteresowań trenera Legii. Stąd zostaje pożegnany bez żalu.



