Skandaliczny transparent na meczu Ekstraklasy! To już recydywa

Podczas meczu Śląska Wrocław z Lechem Poznań na trybunach stadionu w stolicy Dolnego Śląska zawisł transparent "To nie nasza wojna" odnoszący się do toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny, w której Rosja najechała Ukrainę. To nie pierwszy raz, kiedy kibice gospodarzy zaprezentowali podobny slogan, choć klub wcześniej chętnie włączał się w akcje pomocowe dla Ukrainy.