Skandaliczne zachowanie kibiców Legii, wszystko się nagrało. Boniek już reaguje

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W sobotę Legia Warszawa zmierzyła się w Gdyni z tamtejszą Arką. Spotkanie było bardzo emocjonujące, a finalnie po dwóch golach w końcówce Antonio Colaka zakończyło się remisem 2:2. Kibice stołecznej ekipy nie zostawili jednak suchej nitki na zespole Marka Papszuna i w mocno kontrowersyjny sposób zwrócili się do swoich piłkarzy. To spotkało się już ze sporą krytyką. Głos zabrał już m.in. Zbigniew Boniek.

Grupa piłkarzy Legii Warszawa w zielonych strojach sportowych stoi na murawie stadionu po zakończonym meczu, na trybunach widać kibiców w żółto-niebieskich barwach, a w tle widać oświetlony stadion.
Legia Warszawa PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Zdecydowanie nie tak swój początek pracy w Legii Warszawa wyobrażał sobie Marek Papszun. Zespół pod jego wodzą przegrał na własnym obiekcie 1:2 z Koroną Kielce po golu w ostatnich minutach Mariusza Stępińskiego. Na kolejną okazję do zdobycia trzech punktów nie trzeba było długo czekać. "Wojskowi" udali się do Gdyni, gdzie podjęła ich tamtejsza Arka.

    Spotkanie przez długi czas nie układało się dla Legii zbyt korzystnie. Arka do 90. minuty prowadziła 2:0, lecz wtedy swój pobyt na boisku zaznaczył Antonio Colak. Napastnik dwukrotnie wykorzystał dośrodkowania Krasniqiego i w cztery minuty doprowadził do remisu 2:2. Takim wynikiem też zakończył się cały mecz.

    Do skandalicznych scen doszło niedługo po zakończeniu rywalizacji. Piłkarze Legii udali się do swoich kibiców, którzy w licznym gronie udali się do Gdyni. Ci jednak nie zachowali się jak należy i zwrócili się do drużyny w sposób, w jaki nie powinni. Wszystko zostało nagrane, a całe wideo pojawiło się w mediach społecznościowych.

    - A jak spadniemy, to wszystkich was ...- można usłyszeć.

    Skandaliczne zachowanie kibiców Legii. Już są słowa krytyki

    Takie przyśpiewki i zachowania zdecydowanie nie powinny ujrzeć światła dziennego. Całą sytuację skrytykował już m.in. Michał Pol, dziennikarz Kanału Sportowego. Jego zdaniem, najbardziej szkoda jest wszystkich młodych piłkarzy, którzy dopiero zaczynają swoją karierę z piłką na najwyższym poziomie.

      - Szokująca motywacja. Najbardziej żal tych najmłodszych piłkarzy u progu kariery w wyśnionym klubie - napisał.

      Podobnego zdania jest także Adam Walczak. Jak czytamy we wpisie kibice Legii zdecydowanie przesadzają. W końcu piłka to jedynie sport, który może generować emocję, lecz te nie powinny być aż tak negatywne.

      - Trzeba powiedzieć sobie jasno - zachowanie kibiców Legii Warszawa po meczu z Arką Gdynia było skandaliczne. Ja rozumiem - Legia straciła punkty kolejny raz z rzędu i błąka się po dnie tabeli, ale czy to powód by komuś grozić śmiercią (?). To jest tylko piłka nożna. Ja rozumiem, że ten sport generuje spore emocje, ale bez przesady - przekazał.

      W całej sprawie głos zabrał także Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN jasno ocenił sytuację i... skomentował zachowanie piłkarzy. Ci zamiast odejść stali i słuchali wyzwisk.

      - Gdzie oni mają godność? Stać i słuchać jak cię wyzywają... - czytamy.

      Najbliższy mecz Legia Warszawa rozegra w piątek 13 lutego. Będzie to starcie w ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalem zespołu będzie GKS Katowice. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:30.

      FC Barcelona - RCD Mallorca 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

      Tłum kibiców piłkarskich z szalikami i flagami w barwach klubu, trybuny pełne entuzjazmu, transparenty z nazwami dzielnic Warszawy, dominują kolory biały, zielony i czerwony.
      Kibice Legii WarszawaBeata ZawadzkaEast News
      Grupa piłkarzy w szarych strojach sportowych świętuje bramkę lub ważny moment podczas meczu, widoczny uśmiech na twarzach, gesty uznania oraz logo sponsora na koszulkach
      Legia WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
      Mężczyzna w sportowej kurtce i czapce z logo Legii Warszawa, ubrany zimowo, stoi obok zadaszenia stadionowego, w tle jasna ściana.
      Marek PapszunGrzegorz Wajda/REPORTEREast News

