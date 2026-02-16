Skandaliczna kolejka w Ekstraklasie. Ale sędziowie też są pchani w absurd

W niedzielnej Lidze+Extra Adam Lyczmański nie miał dla sędziów litości. Punktował błędy: GKS-owi Katowice w meczu z Legią Warszawa należał się rzut karny za zagranie ręką Patryka Kuna, a Radovan Pankov za mocny faul na Bartoszu Nowaku powinien opuścić boisko z czerwoną kartką. W meczu Cracovia - Jagiellonia goście nie otrzymali ewidentnego rzutu karnego za zagranie ręką Gustava Henrikssona, za to w starciu Wisła Płock - Widzew Łódź przyjezdni otrzymali "jedenastkę" niesłusznie, podczas gdy gospodarze zostali takiej pozbawieni po faulu Lukasa Leragera. W komplecie meczu nie powinna kończyć Pogoń Szczecin (Kellyn Acosta uniknął najpierw bezpośredniej czerwonej kartki, a następnie drugiej żółtej).

To aż cztery mecze z bardzo wyraźnym wpływem sędziów na końcowe wyniki. Ale rodzi się też rzadko zadawane pytanie: czy prawdziwym źródłem błędów nie jest absurd, w który pcha się arbitrów?

Szkolenia przeszkadzają, zamiast pomagać?

Po pełnym kontrowersji meczu GKS - Legia, skontaktowaliśmy się z jednym z sędziów Ekstraklasy, by na chłodno, bez emocji meczowych, wytłumaczył nam ścieżkę podejmowania decyzji - bo trzeba pamiętać, że choćby jak zły werdykt podjął sędzia, musi on bazować na jakiejś linii decyzyjnej. Jeśli wszyscy widzimy, że należał się karny lub czerwona kartka, a sędzia podejmuje inną decyzję, to nie dlatego, że on zdarzenia nie widział, lecz jest jakiś niuans w przepisach, który skłonił go do pójścia pod prąd.

Spytany przez nas sędzia Ekstraklasy (nie podajemy personaliów, gdyż ocenianie kolegów po fachu nie leży w jego kompetencjach) odpowiedział, że po zobaczeniu zagrania ręką Patryka Kuna byłby w stanie przyznać rzut karny, ale jedna z powtórek sugerowała, że wahadłowy Legii "nadstawia łokieć, mając za sobą ciało" (czyli nie powiększa obrysu). Dodał, że gdyby to on siedział na VAR-ze, prawdopodobnie też by nie interweniował - właśnie na bazie wątpliwości po powtórce.

Przy wślizgu Kapuadiego, obrońca Legii - tu cytat z naszego rozmówcy - "idzie do końca na piłkę, ale gdy dochodzi do starcia, robi wszystko, by impakt był jak najmniejszy". Z naszych informacji wynika, że niedawno doszło do szkolenia sędziów w UEFA, na którym uczestnikom była przedstawiana sytuacja podobna, jak w piątkowym meczu (a nawet jeszcze mocniejsza). Konkluzją było, by za takie wejścia dawać żółtą kartkę. Pytany przez nas sędzia dodał, że im dłużej ogląda tę sytuację, tym więcej widzi argumentów za czerwoną kartką i mniej za żółtą, ale gdyby miał powiedzieć, dlaczego Damian Sylwestrzak zdecydował się na żółtą, to prawdopodobnie właśnie przez treść niedawnego szkolenia.

To każe z kolei wyciągnąć wniosek, że większym problemem od błędów sędziów, są... absurdalne przepisy. I to, jak sędziom miesza się w głowach. Sędziemu dziś ogranicza się do minimum gwizdanie w oparciu o logikę, a narzuca mu się dziesiątki interpretacji, a później w toku meczu, przy emocjach, przy presji tłumu i czasu, zmusza się go, by w sposób skrajnie detaliczny rozkładał kolejne sytuacje na czynniki pierwsze. Gubiąc przy tym wszystkim zdrowy rozsądek i zwyczajny fakt, że jeśli faul dla wszystkich wygląda na czerwoną kartkę, to... dlaczego nie dać czerwonej kartki?

Detalizowanie każdej, nawet najbardziej oczywistej sytuacji, sprowadza się do hiperpoprawności, która definicyjnie jest błędem. Z sędziowania robi się dziś fizykę kwantową, której finalnie nikt nie rozumie. Z samego środkowiska słyszymy, że sytuacje, w których zdarza się arbitrom wątpić w odgórnie narzuconą linię, faktycznie się zdarzają.

GKS nie otrzymał rzutu karnego za zagranie ręką Patryka Kuna, bo zastanawiamy się, czy jego ciało było odchylone w kącie 20 stopni, czy 40. Dzień później w meczu Wisła Płock - Widzew Łódź znów mamy bliźniaczo podobne zagranie ręką w polu karnym, a decyzje w obu tych sytuacjach są różne. Wcześniej mamy również rękę w spotkaniu Cracovia - Jagiellonia, gdzie goście z jakiegoś powodu nie dostają rzutu karnego. VAR błędu nie naprawia, gdyż - jak można się spodziewać - na bazie któregoś ze szkoleń dochodzi do wniosku, że błąd nie jest czarno-biały. Finalnie na tych najgorszych wychodzą sędziowie, bo żaden kibic nie ma dostępu do szkoleń UEFA i nie wie, jak interpretować te sytuacje. Ginie w tym wszystkim zwyczajny zdrowy rozsądek.

Apele o to, by ujednolicać decyzje przy podobnie wyglądających sytuacjach, trafiają w głuszę. UEFA i FIFA - swoją drogą stosujące w wielu przypadkach różne wytyczne - każdym swoim szkoleniem komplikują proste sytuacje, co doprowadza do sytuacji, w której osoby oglądające piłkę nożną od dziesiątek lat, rozumieją z sędziowania coraz mniej, zamiast coraz więcej. Zresztą sam fakt, że regułą jest, iż Adam Lyczmański i Rafał Rostkowski (eksperci Canal+Sport i TVP Sport) zupełnie inaczej interpretują te same sytuacje, pokazuje, w jak bezsensownym kierunku popchnięto sędziowanie.

Echa skandalu w Ekstraklasie

Sędziowie tracą we wspomnianych sytuacjach twarz, kluby natomiast - realne pieniądze. - Dopiero co była akcja "szacunek dla arbitra". Po trzech kolejkach wiosny mogę chyba śmiało powiedzieć, że nie ma już ławki, na której sędziowie na ten szacunek by zasługiwali - mówi Interii jeden z trenerów pracujących w Ekstraklasie. Nastroje wokół arbitrów znów są fatalne, a to powoduje żądzę krwi. Konkretnie - decyzje o odsunięciu sędziów, którzy popełnili najbardziej znaczące błędy.

Na razie nie udało nam się skontaktować z Marcinem Szulcem, szefem Kolegium Sędziów, od którego dostaliśmy informację, że uczestniczy dziś w szeregu spotkań. Jeśli się uda, zamieścimy rozmowę.

