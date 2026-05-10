Skandal w meczu Widzewa. Zero litości dla sędziego, nie mogą mu tego wybaczyć

Mimo poczynienia ogromnych transferów Widzew Łódź notuje obecnie mocno nieudany sezon. Jeszcze do niedawna ekipa ta znajdowała się w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy.

9 maja Łodzianie otrzymali jednak niepowtarzalną okazję na odmienienie swojego losu. Tego dnia mierzyli się bowiem z Lechią Gdańsk, która przed meczem zajmowała ostatnie bezpieczne miejsce w ligowej tabeli. Ewentualne zwycięstwo dałoby Widzewowi moment oddechu w szaleńczym boju o utrzymanie się w elicie polskiego futbolu.

W pierwszej połowie podopieczni trenera Aleksandara Vukovicia zaprezentowali kibicom bardzo bojowe nastawienie, które skończyło się zdobyciem aż trzech goli. Po przerwie gracze z Gdańska nieco otrząsnęli się z szoku, lecz nawet to nie pozwoliło im na odwrócenie losów tego arcyważnego pojedynku.

Arbiter "wypaczył" mecz Widzewa? Kolega po fachu nie ma wątpliwości

Mecz ten nie obył się jednak bez kontrowersji. W 5. minucie spotkania doszło bowiem do bardzo nieprzyjemnego starcia Carlosa Isaaca z Aleksandarem Cirkoviciem. Przy próbie odebrania piłki reprezentant gospodarzy wykonał niebezpieczny "stempel" na staw skokowy rywala. Po tym zagraniu Serb padł na murawę, a z jego reakcji można było wyczytać wyraźne cierpienie.

Arbiter tego meczu - Jarosław Przybył - wstrzymał grę. Za to zagranie pokazał on Isaacowi żółty kartonik, a piłkarz nie protestował. Po zakończeniu spotkania w Internecie wybuchła prawdziwa burza. Kibice wyraźnie nie byli zwolennikami takiej decyzji arbitra. W oczach wielu to zagranie zasługiwało na natychmiastowe wydalenie zawodnika Widzewa z boiska. Z dalszego przebiegu meczu wiemy, że brak takowej decyzji miał znaczny wpływ na dalsze losy starcia.

Z tą opinią zgodził się także były piłkarski sędzia Marcin Borski, który za pomocą swoich mediów społecznościowych odniósł się do zaistniałego incydentu. W dość niecodzienny sposób wypunktował on pracę swojego kolegi po fachu.

- Sędzia Przybył moim zdaniem zwyczajnie ma problem ze wzrokiem. W tym wieku nic dziwnego. Widziałem, że nie widzi prostych rzeczy, z bliska (siedząc nieopodal boiska) już kilkakrotnie. Sędziuje wyłącznie na "ucho", czyli korzystając z podpowiedzi asystentów. W tym przypadku zapewne zabrakło dobrej podpowiedzi - pisał emerytowany arbiter.

W marcu Jarosław Przybył skończył 50 lat. W świetle obecnie panujących przepisów, wkroczył on tym samym w ostatni rok pracy sędziowskiej w PKO BP Ekstraklasie. Sam arbiter, w rozmowie z portalem "Weszło" wyraził natomiast chęć dalszego prowadzenia meczów na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w kraju nad Wisłą.

Jeśli człowiek dobrze się czuje i ma z tego fun, to powinien to robić. Nie powinny go ograniczać żadne limity wiekowe

