Sektor gości, zajmowany przez fanów Górnika, został zdewastowany. Zniszczenia są tak wielkie, że tę część Stadionu Śląskiego trzeba zamknąć. Modernizacja potrwa co najmniej trzy miesiące.

"Zdewastowane zostały toalety, w których wyrywano drzwi, kabiny WC, grzejniki, kafelki ze ścian. Wyłamane zostało wejście do znajdującej się na terenie sektora gości serwerowni, gdzie po meczu przedstawiciele Klubu zastali powyrywane kable i zniszczony tworzący ją sprzęt. Trwa szacowanie strat, ale już teraz pewnym jest, iż będą to niebagatelne kwoty, których pokrycia będziemy oczekiwać od sprawców jako organizator imprezy masowej, zgodnie z literami prawa powszechnego i związkowego" - czytamy w komunikacie Ruchu.

Stadion Śląski zniszczony po derbach Ruch - Górnik. Kto zapłaci za dewastację?

W odpowiedzi Górnik oświadczył, że nie poczuwa się do pokrycia strat, ponieważ jego przedstawiciel nie brał udziału w sporządzaniu protokołu odbioru sektora po meczu.

- Przedstawiciel Górnika był obecny na sektorze gości, zarówno przed spotkaniem, jak i po jego zakończeniu. Widział do jakich doszło strat i jak poważne były zniszczenia, a mimo to odmówił podpisania protokołu. To chyba najlepszy komentarz - twierdzi w rozmowie z Interią rzecznik prasowy "Niebieskich", Tomasz Ferens.