Skandal w Ekstraklasie, sędziowie zawieszeni. Po 22:00 nadszedł komunikat

W niedzielę fani Ekstraklasy mogli rozsiąść się przed telewizorami, czekając na prawdziwą piłkarską ucztę. Jej zwieńczeniem miało być starcie Legii Warszawa z Lechem Poznań (zakończone ostatecznie bezbramkowym remisem). To jednak wcześniejsza potyczka Górnika Zabrze z Jagiellonią Białystok była prawdziwym meczem na szczycie.

Druga ekipa w ligowej tabeli podejmowała w nim bowiem lidera z Podlasia. Gospodarze udanie postawili się podopiecznym Adriana Siemieńca, przerywając ich trwającą od 18 lipca - czyli pierwszej ligowej kolejki - serię meczów bez porażki. I tak dzięki wygranej 2:1 to Górnik przesunął się na czoło stawki. Doszło do tego jednak w niezwykle kontrowersyjnych, czy wręcz skandalicznych okolicznościach.

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok. Jest kara po wielkim błędzie Bartosza Frankowskiego

Zanim bowiem Alejandro Pozo trafił w 88. minucie głową do własnej bramki, przesądzając o triumfie zabrzan, prowadzący to spotkanie Bartosz Frankowski podjął decyzję, która "podpaliła" całą piłkarską Polskę.

Doszło do niej przy okazji starcia wychodzącego na czystą pozycję Dimitrisa Rallisa i Josemy. Choć nie sposób nazwać to starciem. Piłkarz Górnika po prostu przewrócił na murawę swojego rywala, za co powinien obejrzeć czerwoną kartkę.

Arbiter główny nie zdecydował się jednak na ten ruch ani w pierwszym tempie, ani po ewentualnej analizie VAR. Wszystko skończyło się... rzutem wolnym dla zabrzan po faulu na bramkarzu, kończącym całą akcję.

Na tym jednak cała sprawa się nie skończyła. W komunikacie nadanym późnym wieczorem PZPN poinformował, że Marcin Szulc tuż po zakończeniu meczu zwołał w trybie pilnym posiedzenie prezydium Kolegium Sędziowskiego, któremu przewodniczy. Podczas zebrania podjęta została decyzja dotycząca kary za błędny osąd boiskowej sytuacji.

Członkowie Kolegium byli jednomyślni w ocenie sytuacji, w której sędzia powinien odgwizdać faul i ukarać czerwoną kartką zawodnika Górnika Zabrze. Sędziowie, którzy są odpowiedzialni za podjęcie błędnej decyzji, czasowo nie będą uwzględniani w obsadzie w rozgrywkach ligowych oraz pucharowych

W oświadczeniu nie padły żadne nazwiska. Lecz zamieszani w sprawę błędnej decyzji są niewątpliwie zarówno Bartosz Frankowski, jak i obsługujący VAR Piotr Urban oraz Michał Obukowicz.

