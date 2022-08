Skandal sędziowski w Polsce! Błyskawiczna reakcja PZPN-u! Boniek komentuje

Michał Białoński Ekstraklasa

Sędzia Krzysztof Jakubik w sobotę nie miał dobrego dnia. Podczas meczu Jagiellonii z Radomiakiem kilka razy ratował go VAR, inaczej wynik byłby wypaczony. PZPN zareagował błyskawicznie, jak nigdy dotąd. Do Lubina, na spotkanie Zagłębia z Lechem Jakubik już za karę nie pojechał. W roli sędziego VAR zastąpił go Paweł Malec.

Zdjęcie Krzysztof Jakubik często mylił się podczas meczu Jagiellonii z Radomiakiem, ale jego błędy korygował VAR. Spotkanie z trybuny VIP oglądał sam prezes PZPN-u Cezary Kulesza (z lewej) / Rafal Oleksiewicz / PressFocus/ / Newspix