Skandal na finiszu Ekstraklasy. Spadkowicz zapowiada surowe konsekwencje

Do ostatniego meczu sezonu Lechia Gdańsk przystępowała w wisielczym nastroju. Szanse na uniknięcie degradacji straciła już wcześniej. Mogła się pożegnać z Ekstraklasą z honorem , ale... nie wykorzystała tej sposobności.

W wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice gdańszczanie prowadzili 1-0 od 30. minuty. Do bramki gospodarzy trafił wówczas Marco Terrazzino. Wynik utrzymał się do ostatniego gwizdka. Tyle że wcale nie oznacza to kompletu punktów dla ekipy z Wybrzeża.