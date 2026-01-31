Po mocno przeciętnej jesieni Widzew Łódź postanowił rozbić bank, stając się prawdziwym rekinem na rynku transferowym. Właściciel łódzkiego klubu Robert Dobrzycki nie szczędził grosza, dzięki czemu do klubu trafili m.in. reprezentanci Polski Bartłomiej Drągowski oraz Przemysław Wiśniewski, a także mający spore doświadczenie w Lidze Mistrzów Lukas Lerager. Widzew pobił także rekord transferowy Ekstraklasy, płacąc pięć milionów euro za Osmana Bukariego.

W Białymstoku zdecydowanie więcej pieniędzy zebrano niż wydano. Adrian Siemieniec musiał rozstać się z Oskarem Pietuszewskim, który za 10 milionów euro przeszedł do FC Porto. Oprócz 17-letniego skrzydłowego Białystok opuścili również Alejandro Cantero, Cezary Polak czy AZ Jackson.

Od pierwszej minuty w Widzewie z "nowych twarzy" oprócz wspomnianych Drągowskiego, Bukariego i Leragera zagrał również pozyskany z Norwegii Christopher Cheng. W Jagiellonii natomiast postawiono na starą gwardię, a nowe wzmocnienia takie jak m.in. Samed Bazdar, Gulherme Montoia Nahuel Leiva czy Apostolos Konstantopoulous czekali na swoją szansę zasiadając w gronie rezerwowych.

Zimny prysznic Widzewa. Jagiellonia skuteczna do bólu

Zgodnie ze wszelkimi prognozami, mecz toczył się w wymagających warunków atmosferycznych. Jak przed meczem informował Canal+Sport w Łodzi odnotowano dziewięciostopniowy mróz. Odczuwalna temperatura była jednak zdecydowanie niższa. Ten fakt, a także mocno zmrożone boisko mogło piłkarzom obu drużyn dawać się we znaki.

Pierwsze fragmenty meczu nie były wybitnym widowiskiem. Wypełnione tradycyjnie do ostatniego miejsca trybuny stadionu Widzewa tumultem zareagowały tylko raz, gdy po ostrym zagraniu Kamila Jóźwiaka piłkarze obu drużyn wdali się w przepychanki.

Na pierwszy celny strzał trzeba było czekać do 36. minuty meczu. Kiedy już nastąpił, zawodnicy gości mogli rozpocząć celebrację pierwszego gola strzelonego w Ekstraklasie w 2026 roku. Bartłomiej Wdowik z lewej strony boiska dograł piłkę do Jesusa Imaza. Hiszpan nie był ustawiony tak, by móc oddać strzał. Gwiazdor "Jagi" kapitalnym zagraniem wyłożył futbolówkę Bartoszowi Mazurkowi. Ten z łatwością ograł Juljana Shehu i mocnym strzałem zmylił Drągowskiego.

Widzew na kolanach. Fortuna wydana na transfery, a tu taka klęska

Widzew w starciu z Jagiellonią miał ogromny problem. Gospodarze co prawda oddawali kolejne strzały, lecz żadna z prób nie była zakwalifikowana jako celne uderzenie na bramkę przeciwnika. Takim nie była również kiepskiej jakości główka Bukariego po dośrodkowaniu Sebastiana Bergiera.

Trybuny stadionu w Łodzi zamilkły po raz drugi w 54. minucie. Kolejną szarżą w polu karnym Widzewa popisał się Afimico Pululu. Snajper Jagiellonii został nieprzepisowo powstrzymany przez Shehu, co Paweł Raczkowski wychwycił po skorzystaniu z wideoweryfikacji. Pululu wziął odpowiedzialność na swoje barki i pewnym uderzeniem z jedenastu metrów pokonał Drągowskiego.

Widzew nie miał wyjścia i musiał się odsłonić, by w starciu z Jagiellonią zgarnąć choćby jeden punkt. Najbliżej gola było niedługo po trafieniu Pululu, gdy uderzenie debiutującego w Widzewie Emila Kornviga z łatwością sparował Sławomir Abramowicz. Ten sam zawodnik kilkanaście minut później pokusił się o strzał z dystansu, lecz jego zbyt lekka próba nie miała prawa zrobić wrażenia na przeciwnikach.

Znacznie skuteczniejsza tego dnia była Jagiellonia. W x. minucie po ogromny zamieszaniu w polu karnym i stracie Chenga kapitalnym technicznym uderzeniem przy dalszym słupku popisał się Norbert Wojtuszek. Była to jedna z prób, przy której bramkarz mógł bezradnie obserwować, jak futbolówka go mija i wpada do bramki. Podkreśla to bezradność miejscowych w tym spotkaniu.

W końcówce aktywnego po wejściu na boiskoMariusza Fornalczyka we własnym polu karnym sfaulował Wojtuszek. Raczkowski wahał się tylko przez sekundę, a następnie po raz drugi tego dnia wskazał na jedenasty metr. Honorowego gola dla Widzewa strzelił Bergier, dla którego to dziesiąta bramka w tym sezonie Ekstraklasy.

Jagiellonia wygrywając 3:1 w Łodzi wyprzedziła Wisłę Płock i czasowo awansowała na pozycję wicelidera Ekstraklasy. Widzew natomiast po wczorajszej wygranej GKS-u Katowice spadł do strefy spadkowej, w której pozostanie przynajmniej do następnej kolejki.

Statystyki meczu Widzew Łódź 1 - 3 Jagiellonia Białystok Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 17 5 Strzały celne 3 3 Strzały niecelne 6 2 Strzały zablokowane 8 0 Ataki 88 56

