Siał postrach w LKE. Nagły zwrot ws. transferu gwiazdora Ekstraklasy. Prezes klubu rozwiał wątpliwości

Jagiellonia Białystok ma za sobą dość umiarkowane rozgrywki. Mistrz Polski z sezon 2022/2023 zakończył ubiegłoroczną edycję PKO BP Ekstraklasy dopiero na 3. miejscu, tracąc aż 9 punktów do triumfującego Lecha Poznań . Niemniej do klubowej gabloty trafił Superpuchar Polski. Mecz z Wisłą Kraków dostarczył wówczas niemałych kontrowersji , lecz ostatecznie to "Duma Podlasia" sięgnęła po wspomniane wyżej trofeum.

Jagiellonia zaliczyła również bardzo udaną przygodę w poprzedniej edycji Ligi Konferencji Europy. Polski zespół zakończył fazę ligową na 9. miejscu, dostając się do baraży o udział w play-offach. Ostatecznie białostoczanie zakończyli swoją przygodę na ćwierćfinale rozgrywek, odpadając w dwumeczu z późniejszymi finalistami - Realem Betis. Nie przeszkodziło to jednak Afimico Pululu w sięgnięciu po koronę króla strzelców LKE. Kongijczyk zanotował na swoim koncie aż 8 trafień we wspomnianych rozgrywkach pucharowych. Na krajowym podwórku 26-latek dołożył kolejne 10 trafień. Łącznie we wszystkich rozgrywkach sezonu 2024/2025 zanotował on 21 goli. Nic więc dziwnego, że taki wyczyn wzbudził zainteresowanie zagranicznych ekip, skłonnych do pozyskania Pululu. Jak obecnie przedstawia się jednak sytuacja snajpera Jagiellonii Białystok?