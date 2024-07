Show Kamila Grosickiego w Ekstraklasie. Zawstydził młodszych piłkarzy

W przedsezonowym wywiadzie dla Interii, Bartosz Ława, wieloletni piłkarz Pogoni Szczecin, w ten sposób mówił o 36-letnim kapitanie "Portowców", Kamilu Grosickim: - Myślę, że jest jeszcze w stanie przez dwa-trzy lata utrzymać ten poziom. Tylko się cieszyć, że wychowanek, osoba która utożsamia się z klubem chce tu być. Jeżeli w tym wieku nie stracił największego swego atutu, czyli szybkości, to już go nie straci.

W lepszych nastrojach do spotkania w Lubinie przystąpili goście z Pogoni Szczecin, którzy na inaugurację dopisali do dorobku trzy punkty. Zagłębie nie tylko przegrało w premierowym starciu 0-2 z Legią Warszawa, ale również straciło dwóch podstawowych stoperów. Michał Nalepa wyleciał z boiska z czerwoną kartką, zaś Bartosz Kopacz złamał w tym meczu palec u nogi. Zastąpili ich: Aleks Ławniczak i ledwie 18-letni Igor Orlikowski. Za ich plecami po dwuletnim pobycie w Legii Warszawa, ponownie zadebiutował w Lubinie bramkarz Dominik Hładun, który musiał skapitulować już w pierwszej groźnej akcji pod bramką Zagłębia. Kamil Grosicki w swoim niepodrabialnym stylu popędził po skrzydle, idealnie wypatrzył snajpera Efthýmisa Kouloúrisa, który potężną bombą skierował piłkę pod poprzeczką. To już trzeci gol Greka w drugim meczu sezonu 2024/25.