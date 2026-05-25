Sezon dopiero się zakończył. Gruchnęły wieści ws. Siemieńca. To może być koniec

Michał Chmielewski

Jagiellonia Białystok zakończyła sezon na trzecim miejscu, dzięki czemu zagra w eliminacjach do Ligi Konferencji. W kwietniu kontrakt o rok przedłużył Adrian Siemieniec. Czy mimo to 34-latek pozostanie trenerem "Dumy Podlasia"? - Trener Siemieniec tutaj pieczątkę podbił pod kontraktem nowego pracodawcy - mówi Maciej Makuszewski.

Adrian Siemieniec w kurtce sportowej z logo Jagiellonii na tle rozmazanego wyświetlacza z informacjami.
Adrian Siemieniec kompletnie odmienił Jagiellonię. Początkowo przejął drużynę tymczasowo, jednak wraz z kolejnymi meczami udowadniał, że na skali polskiego podwórka jest prawdziwym objawieniem. Pod jego wodzą klub sięgnął po pierwsze, historyczne mistrzostwo Polski.

W tym sezonie białostocki zespół zajął trzecie miejsce w Ekstraklasie oraz dotarł do 1/16 finału Ligi Konferencji, w którym poległ po pasjonującym dwumeczu przeciwko włoskiej Fiorentinie.

Co z przyszłością Siemieńca? Tego nikt się nie spodziewał

W kwietniu jasnym stało się, że kontrakt szkoleniowca Jagiellonii został przedłużony do 2027 roku. Haczyk jest jeden. - Kontrakt zawiera klauzulę wykupu, dotyczy ona tylko i wyłącznie klubów zagranicznych (...). Wspólnie ustaliliśmy sobie terminy, w których to będzie mogło być możliwe, co nam pozwala też jako klubowi odpowiednio przygotować się do różnych rozwiązań - tłumaczył wiceprezes klubu Maciej Szymański.

- Obecność tej klauzuli nie świadczy o tym, że chcę odejść z Jagiellonii, a świadczy o tym, że chcę otworzyć swoje nazwisko na rynek zagraniczny i zobaczyć trochę, co z tym wszystkim się wydarzy - dodawał sam Siemieniec.

W poniedziałkowy poranek podczas programu na "Kanale Sportowym" o przyszłości trenera "Dumy Podlasia" wypowiedział sięMaciej MakuszewskiJego zdaniem w 34-latek w najbliższym sezonie nie będzie już trenerem Jagiellonii.

- Moim zdaniem trenera Siemieńca nie będzie już w przyszłym sezonie w Białymstoku. Mam też ogromne wątpliwości, czy Łukasz Masłowski dalej będzie dyrektorem sportowym Jagiellonii - powiedział wprost.

Pięciokrotny reprezentant Polski i były zawodnik Jagiellonii zachwalał rozwój oraz umiejętności Adriana Siemieńca. - Postawił pieczątkę: Ja jestem trenerem, który cały czas gra o czołówkę, u mnie nie ma momentów, kiedy wypadamy poza to. Jestem czołowym trenerem w Polsce, pewnie najlepszym. To też jest przepustka dla trenera Siemieńca na wyjazd - tłumaczył.

- Gdyby zagraniczne kluby zastanawiały się, czy rzeczywiście to jest trener, który potrafi trzymać ciśnienie i budować zespół długofalowo, to absolutnie trener Siemieniec tutaj pieczątkę podbił pod kontraktem nowego pracodawcy - uzupełnił.

