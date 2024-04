Warta Poznań od sezonu 2019/20 spotkania ligowe i pucharowe rozgrywa w Grodzisku Wielkopolskim. Obiekt "Zielonych" przy Drodze Dębińskiej nie spełniał wymogów, by ubiegać się o licencję ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej. Klub szykował się do rozgrywania kolejnej kampanii w takim systemie, jednak doszło do sensacyjnego zwrotu. W piątek Warta przekazała w oficjalnym komunikacie, że wraca do Poznania.