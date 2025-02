Sensacyjny wynik w Krakowie. Co zrobiła Jagiellonia? Skończyło się na czterech golach

W meczu 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy mistrz Polski udał się w delegację do Krakowa, na mecz z tamtejszą Cracovią. Jagiellonia Białystok po przerwie zimowej spisuje się znakomicie. W pięciu meczach odniosła cztery zwycięstwa i zaliczyła tylko jedną porażkę (1:2 ze Stalą Mielec - przy. red.). "Pasy" natomiast w trzech meczach zanotowały trzy remisy i biorąc pod uwagę formę oraz klasę dzisiejszego rywala, trudno było się spodziewać, że udam im się przełamać tę serię.

Długie minuty ciszy, a później dwa szybkie ciosy. Jagiellonia pokazała moc przed przerwą

W zamian w 24. minucie kolejną szansę mieli mistrzowie Polski. Jesus Imaz dograł na 10. metr do wbiegającego Tomasa Silvy i ten uderzył po koźle, jednak trafił jedynie w prawy słupek. Następną, tym razem już 100-procentową okazję Jaga miała 10 minut później. Dośrodkowanie z rzutu rożnego w pole karne gospodarzy. Dogranie na piąty metr do Diaby-Fadigi. Ten stanął oko w oko z Sebastianem Madejskim, jednak bramkarz "Pasów" popisał się kapitalnym "pajacykiem" i obronił uderzenie zawodnika "Dumy Podlasia".

Kolejnej szansy zawodnicy Adriana Siemieńca już nie zmarnowali. W polu karnym Cracovii doszło do sporego zamieszania. Ostatecznie najlepiej w tej sytuacji odnalazł się Darko Czurlinow, który z najbliższej odległości w 35. minucie wreszcie otworzył wynik spotkania na stadiony przy Kałuży .

Na podwyższenie rezultatu nie trzeba było długo czekać. Piłkarze Jagiellonii postanowili pójść za ciosem i w 39. minucie było już 2:0. Moutinho posłał znakomite podanie w "szesnastkę" do Imaza, a ten zdecydował się na mocne uderzenie zewnętrzną częścią stopy w kierunku dalszego słupka. Piłka odbiła się jeszcze od lewego słupka i wpadła do bramki .

Wynik do przerwy nie uległ już zmianie i obie ekipy zeszły do szatni przy dwubramkowym prowadzeniu gości.

Wielka niespodzianka. Jaga roztrwoniła przewagę. Szturm Cracovii dał remis

Po powrocie do gry w pierwszych minutach było dużo ostrej gry i walki o piłkę. Spotkanie zrobiło się trudne do oglądania. W 57. minucie niespodziewanie przed szansą stanęli gospodarze. Mick Van Buren otrzymał podanie w polu karnym od Filipa Rózgi i zdecydował się na płaski strzał. Piłka ostatecznie nieznacznie minęła lewy słupek bramki Jagiellonii. Jak pokazały kolejne minuty, był to znak ostrzegawczy dla mistrzów Polski. "Pasy" rozpoczęły bowiem szturm na bramkę przyjezdnych, zamykając ich na własnej połowie.