Sensacyjny wpis Podolskiego. Rozważa powrót na boisko. "Wyjątkowy moment"

To był niebywale udany sezon dla Górnika Zabrze, a pozytywne chwile mogą trwać jeszcze dłużej, na co na Górnym Śląsku mają nadzieje. Podopieczni Michala Gasparika byli jedną z największych rewelacji w Ekstraklasie i bardzo długo walczyli o mistrzostwo Polski. Ostatecznie Górnikowi niewiele zabrakło, aby sprawić sensację, ale piłkarze i tak mieli swoją chwilę triumfu, bo zwyciężyli w finale Pucharu Polski.

Drugie miejsce w PKO Ekstraklasie i wicemistrzostwo Polski dało im ponadto prawo gry w eliminacjach Ligi Mistrzów. Jasnym było, że zabrzanie od początku będą mieli bardzo trudną drogę do zakwalifikowania się do fazy ligowej, a ich celem powinna być Liga Konferencji. Losowanie nie było łaskawe i wicemistrzowie Polski trafili na Fenerbahce, a więc rywala utytułowanego i doświadczonego na europejskich boiskach.

Podolski rozważa powrót na boisko? Sensacyjny wpis sternika Górnika Zabrze

Górnik nie będzie faworytem dwumeczu, który odbędzie się w drugiej połowie lipca, ale można być pewnym, że klub zrobi wiele, aby napsuć krwi tureckiemu zespołowi. Zadbać o to chce Lukas Podolski, który po zakończeniu kariery piłkarskiej został większościowym właścicielem klubu z Zabrza i teraz to on ma decydujący głos w kwestii rozwoju Górnika. Choć ostatni wpis Podolskiego sprawił, że w sprawie jego przyszłości pojawiły się znaki zapytania.

Były reprezentant Niemiec napisał w mediach społecznościowych, że być może dwumecz z Fenerbahce to moment, w którym piłkarska emerytura może jednak poczekać. "Śmieszne, jak piłka nożna czasami działa. Mój pierwszy oficjalny mecz jako właściciela Górnika Zabrze odbędzie się w Turcji przeciwko Fenerbahce. Jako osoba, która uczestniczyła w jednych z największych derbów i dumnie reprezentowała Galatasaray, to wyjątkowy moment. Może emerytura mogłaby zaczekać i być może to moment, aby ponownie założyć buty i ponownie powalczyć" - napisał Podolski na platformie "X".

Tym samym odniósł się do swojego etapu w karierze, podczas którego występował w klubie ze Stambułu. Podolski dla Galatasaray zagrał w 75 meczach i zdobył w nich 34 bramki. Sześć występów przypadło na mecze Ligi Mistrzów. Być może sternik Górnika napisał to z przymrużeniem oka, co nie zmienia faktu, że o jego wpisie zrobi się głośno nie tylko w Polsce, ale i w Turcji.

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Lukas Podolski Grzegorz Wajda/Reporter East News

Lukas Podolski w barwach Górnika Zabrze Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter





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