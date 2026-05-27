Ekstraklasa w zakończonym sezonie dostarczyła kibicom ogromnych emocji. Dawno nie było takiej sytuacji, by na finiszu sezonu panował w tabeli aż tak duży ścisk. Ostatnia kolejka tradycyjnie odbywała się w trybie multiligi. Mistrza Polski co prawda już znaliśmy, lecz wciąż nie był wiadomy skład ligowego podium, komplet pucharowiczów oraz ostatni ze spadkowiczów z ligi.

Finalnie największa radość panowała w Zabrzu, gdzie Górnik rozgromił Radomiaka Radom zapewniając sobie wicemistrzostwo Polski oraz awans do eliminacji Ligi Mistrzów. Trzecie miejsce i Ligę Europy zdobyła Jagiellonia Białystok. Dla Rakowa Częstochowa i GKS-u Katowice pozostała Liga Konferencji.

Gorycz spadku z Ekstraklasy ostatecznie poczuli zawodnicy Lechii Gdańsk. Ich porażka 2:3 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza sprawiła, że rozstrzygnięcia na pozostałych stadionach nie były już istotne. W związku z tym kibice Piasta Gliwice, Widzewa Łódź oraz Cracovii mogli odetchnąć z ulgą.

Król strzelców Ekstraklasy rozchwytywany. Widzew zdecydowany na transfer słowackiego snajpera

Lechii Gdańsk nie zdołał uratować Tomas Bobcek. Słowacki napastnik ma za sobą kapitalny sezon, który przypieczętował dubletem w ostatniej serii spotkań. Niewiele zabrakło, by 24-latek zanotował hat tricka - w 70. minucie nie wykorzystał rzutu karnego. Dla losów jego drużyny nie miało to jednak zbyt dużego znaczenia.

Bobcek jednak jest chyba jedynym zawodnikiem Lechii, który po zakończeniu sezonu miał powody do zadowolenia. Reprezentant Słowacji przez cały sezon zgromadził 20 goli, co pozwoliło mu zdobyć tytuł króla strzelców. Do ostatniej kolejki trwała walka z Karolem Czubakiem. Snajper Motoru Lublin poprzestał ostatecznie na "zaledwie" 18. trafieniach. Najniższy stopień podium należał z kolei wspólnie do Jonatana Brauta Brunesa oraz Mikaela Ishaka. Na ich koncie pozostało 16 trafień.

Wiadomym było, że postać Bobcka będzie budzić ogromne zainteresowanie ze strony klubów Ekstraklasy. O poważnym zainteresowaniu jednym z nich poinformowano w podcaście "Ofensywni". Dziennikarz "Przeglądu Sportowego Onetu" zdradził, że drużyną zainteresowaną sprowadzeniem Słowaka jest Widzew Łódź.

- Kotem, którym zainteresowany jest łódzki Widzew jest Tomas Bobcek. Nie wyobrażam sobie, żeby on został w pierwszoligowej Lechii. To nierealne. Widzew chce zmienić swoje priorytety. Nie szukać już tych, którzy mogą wypalić, jak ten Bukari za 5 mln euro - powiedział Wołosik.

Bobcek nie jest jedynym zawodnikiem Lechii budzącym zainteresowanie ze strony Widzewa. Łodzianie zwrócili uwagę również na Camillo Menę. Do tego wszystkiego dochodzą pogłoski o zainteresowaniu angażem Karola Świderskiego, który ostatnie miesiące spędził w greckim Panathinaikosie.

hcą postawić, a stać ich, na sprowadzanie sprawdzonych koni. Trwają rozmowy na temat przejścia Tomasa Bobcka, ale też Camillo Meny. Widzew chętnie sięgnąłby po tych ofensywnych piłkarzy. Mówiliśmy też jakiś czas temu o Karolu Świderskim, więc Widzew chce sięgać już tych gwiazd, ale sprawdzonych - dodał dziennikarz "Przeglądu Sportowego Onetu".

Tomáš Bobček Piotr Matusewicz East News

Widzew Łódź Foto Olimpik AFP

Tomáš Bobček Piotr Matusewicz East News





Ten piłkarz zasłużył na powołanie do kadry? "Złapałby Pana Boga za nogi" Polsat Sport