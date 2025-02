Sensacyjny ruch Legii, media: klamka zapadła. Pierwsza taka sytuacja w historii

Walka o mistrzostwo Polski w tym sezonie jest niezwykle zacięta, a choć na czele od dłuższego czasu znajduje się Lech Poznań, swoje "pretensje" do tytułu zgłaszają również Jagiellonia, Raków i Legia Warszawa . W gabinetach "Wojskowych" od dłuższego czasu dzieje się wiele, a owoce starań działaczy wkrótce mogą ukazać się oczom kibiców.

Goncalo Feio narzekał na jakość posiadanej kadry i domagał się transferów. W zimowym oknie transferowym klub zasilił do tej pory jedynie Wahan Biczachczjan , ale ważnym ruchem było wykupienie Ryoyi Morishity. Zgodnie z informacjami redakcji "Goal.pl", wkrótce Legia może postąpić tak samo w kwestii innej z gwiazd.

Wieszczą sensacyjny ruch Legii. W planach wykupienie gwiazdy

Żeby wykupić go ze Sportingu, Legia będzie musiała jednak wyłożyć jak na standardy Ekstraklasy fortunę. Mowa o kwocie rzędu 2,4 miliona euro. Gdyby doszło do finalizacji transakcji, byłoby to wydarzenie na skalę historyczną. Nigdy wcześniej nie zapłacono aż tyle za żadnego zawodnika. Najwięcej w historii Legii kosztował kupiony z Zagłębia Lubin za 1,5 miliona euro Bartosz Slisz. Dość powiedzieć, że zgodnie z danymi Transfermarkt żaden klub z Ekstraklasy nie zapłacił za transfer więcej, aniżeli 1,8 miliona euro.