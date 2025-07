Sensacyjny przeciek. Legia może stracić trenera. Kontrakt podpisał 17 dni temu

Jak informuje TVP Sport - powołując się na media rumuńskie - Iordanescu ponownie przymierzany jest do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Rumuni i . Ma już za sobą jedną kadencję w tej roli. Drużynę narodową prowadził w latach 2022-24.

Co dalej z Edwardem Iordanescu? Rumuni chcą go z powrotem u siebie

Po ubiegłorocznych finałach ME rozstał się z krajową federacją . Odpoczywał przez rok. Uznał najwyraźniej, że wyzwaniem, którego potrzebuje, jest praca w polskiej Ekstraklasie.

"Rumuńskie media znów zaczęły łączyć Iordanescu z prowadzeniem drużyny narodowej. Zdaniem dziennikarzy uruchomiono już nieoficjalne kontakty, by rozpocząć przekonywanie obecnego szkoleniowca Legii do powrotu do kadry" - czytamy w serwisie sport.tvp.pl.