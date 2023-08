Sensacyjny powrót reprezentanta Polski już blisko? Wielkie zainteresowanie

Jacek Góralski w ostatnich latach stał się prawdziwym piłkarskim obieżyświatem - w 2017 roku opuścił on bowiem szeregi Jagiellonii Białystok na rzecz dołączenia do bułgarskiego Łudogorca Razgrad , a nieco później związał się z kazachskim Kajratem Ałmaty .

Choć w barwach obu tych drużyn osiągał pewne sukcesy, to ostatnio jego kariera... mocno wyhamowała, a sam zawodnik nie zdołał odnaleźć się w VfL Bochum . Jego umowa z niemiecką drużyną została rozwiązana po niespełna roku obowiązywania, w połowie czerwca, a on sam od tego czasu szuka nowego pracodawcy.

Wisła Kraków, Cracovia, Górnik Zabrze. Jacek Góralski ma w czym wybierać

Wygląda jednak na to, że środkowy pomocnik już niebawem z łatwością znajdzie nowy zespół... w ojczyźnie i powróci do gry w PKO BP Ekstraklasie lub co najmniej w Fortuna 1. Lidze. Jako pierwsze pojawiły się bowiem informacje o zainteresowaniu ze strony Wisły Kraków - zostało to potwierdzone przez prezesa "Białej Gwiazdy", Jarosława Królewskiego, w rozmowie z dziennikarką Interii, Justyną Krupą.