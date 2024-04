Sensacyjny powrót Brzęczka do Ekstraklasy? "Jest jednym z kandydatów"

Jerzy Brzęczek po wywalczeniu awansu z reprezentacją Polski na Euro 2020 został zwolniony przez Zbigniewa Bońka ze względu na toporny styl, który prezentowała kadra. Szkoleniowiec przez nieco ponad rok nie podjął innej pracy, aż w lutym 2022 roku został ogłoszony nowym trenerem Wisły Kraków. Pod Wawelem nie wiodło mu się najlepiej. W maju zaliczył z "Białą Gwiazdą" spadek do I ligi, a na stanowisku wytrzymał ledwie do października, kiedy to podał się do dymisji. Trzeba jednak podkreślić, że wtedy w krakowskim klubie sytuacja była jeszcze trudniejsza, niż teraz. Od tamtego czasu Brzęczek nie znalazł zatrudnienia w innym zespole i działał głównie jako ekspert telewizyjny. Jak się okazuje, w najbliższym czasie były selekcjoner może jednak znów objąć klub i to z czołówki PKO BP Ekstraklasy.

