Sensacyjny lider Ekstraklasy zatrzymany. Koniec pięknej serii

Oczekuję, że będzie dużo walki o piłkę. W końcu zarówno my, jak i Jagiellonia lubimy być w jej posiadaniu. "Jaga" nie bez powodu znajduje się na szczycie tabeli. Musimy też liczyć się z tym, że nie we wszystkich fragmentach meczu będziemy w posiadaniu futbolówki. W takich sytuacjach będziemy musieli bardzo mocno i uważnie pracować w defensywie.

Pogoń - Jagiellonia: Pech gospodarzy i szybka odpowiedź

Pogoń nie zamierzała tego tak zostawić i w 44. minucie ponownie był remis . Na lewym skrzydle przebudził się Kamil Grosicki , dograł wprost do Efthymiosa Koulourisa , a Grek z bliska pokonał Zlatana Alomerovicia . Jeszcze w doliczonym czasie gry "Portowcy" zepchnęli rywali do głębokiej defensywy i niemiłosiernie ostrzeliwali ich bramkę. Podopieczni Adriana Siemieńca zdołali jednak zachować status quo.

Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok zatrzymana!

To, co nie udało się przed przerwą, udało się tuż po niej. W 48. minucie Kamil Grosicki trafił do siatki, natomiast sędzia nie uznał gola, bo sekundę wcześniej użył gwizdka. Dopatrzył się bowiem zagrania ręką Michala Sacka i tuż przed strzałem reprezentanta Polski podjął decyzję o przyznaniu Pogoni rzutu karnego. Do jego wykonania podszedł właśnie "Grosik" i wymierzył sprawiedliwość.