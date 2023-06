Sensacyjny awans do Ekstraklasy. Trener stanął przed kamerą i się zaczęło

Historia niemal jak z filmu: na stulecie istnienia malutki klubik po heroicznej walce awansuje do PKO Ekstraklasy. W roli głównej Puszcza Niepołomice. I naczelny architekt sukcesu - trener Tomasz Tułacz.

- Czuję ogromną satysfakcję. To nieprawdopodobne uczucie. Jestem tak dumny ze swoich zawodników! Co oni dzisiaj wykonali, to jest niebotyczne. Dokonali czegoś niemożliwego, tak się przynajmniej niektórym wydawało - powiedział szkoleniowiec w rozmowie z reporterem Polsatu Sport.

Puszcza w Ekstraklasie. Tułacz: Wychodziliśmy z ciężkich opresji, nie było łatwo

Tułacz to postać w rodzimym futbolu ligowym niezwykła. Puszczę prowadzi od ośmiu (!) lat, co w polskich realiach futbolowych - na szczeblu centralnym - jest czymś absolutnie niespotykanym.

- Pracowaliśmy na to wiele lat - zaznaczył. - Dla Puszczy, niewielkiego klubu, awans do Ekstraklasy to coś niesamowitego. Pokazaliśmy, że niekoniecznie wielcy też są skuteczni, mogą i potrafią. Podziękowania dla wszystkich, którzy się przyczynili do tego, że dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.

Wypowiedź Tułacza była bardzo emocjonalna. Nie ukrywał, że to dla niego wielka chwila. Na pytanie o klucz do realizacji celu i receptę na sukces, odpowiedział jednak bez wahania.

- Jedno słowo: energia. Towarzyszyła nam przez cały tok, rozumiana jako chęć zrobienia wyniku na stulecie. Do tego bardzo duża emocjonalność w każdym meczu. Wychodziliśmy z ciężkich opresji. Nie było łatwo, ale tym bardziej smakuje to, co się dzisiaj stało - podkreślił 53-letni szkoleniowiec.

Sezon regularny ekipa z Niepołomic zakończyła na piątej lokacie. W fazie barażowej okazała się najskuteczniejszą drużyną, zdobywając w sumie aż siedem bramek - mimo że oba spotkania rozegrała na obcym terenie. Najpierw pokonała 4-1 Wisłę Kraków, teraz wygrywa 3-2 z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza.

Rolę gospodarza w meczach Ekstraklasy niepołomiczanie pełnić będą na obiekcie "Białej Gwiazdy".

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Puszcza Niepołomice. SKRÓT MECZU. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Tomasz Tułacz / Newspix

