Sensacyjne wieści z Anglii. Legia wybrała snajpera. Absolutny rekord Ekstraklasy

Jego obecna umowa z angielskim klubem zachowuje ważność do połowy 2028 roku. Jak czytamy, Legia zgodziła się zapłacić za rosłego snajpera 3 mln euro (plus 10 proc. od kwoty kolejnego transferu). Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Rajović będzie najdroższym piłkarzem, jakiego kiedykolwiek kupiono do Ekstraklasy.