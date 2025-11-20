Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacyjne wieści. Media: Ten klub chce Grosickiego. Hit wewnątrz Ekstraklasy

Czwartek 20 listopada przyniósł naprawdę niespodziewane, piorunujące wieści związane z potencjalnymi transferami wewnątrz Ekstraklasy. Najpierw gruchnęła informacja o tym, że Marek Papszun może powędrować do Legii Warszawa, a niedługo potem zrobiło się głośno o Kamilu Grosickim i jego możliwych przenosinach do innego polskiego klubu. Informacje w tej sprawie przekazał Mateusz Borek.

Sympatycy polskiego futbolu z pewnością nie spodziewali się, że - jak się zdawało - zwykły czwartek przyniesie im tak wiele mocno niespodziewanych wieści jeśli mowa o PKO BP Ekstraklasie.

Tymczasem niespodziewanie gruchnęła informacja, że Legia Warszawa znajduje się w zaawansowanych negocjacjach dotyczących sprowadzania do stolicy w roli nowego trenera "Wojskowych" Marka Papszuna, przy czym Raków Częstochowa również miał wytypować już jego następcę.

Kamil Grosicki na celowniku klubu z Ekstraklasy. Pogoń ma konkurenta w negocjacjach

To jednak nie był koniec zapowiedzi możliwych roszad na poziomie ekstraklasowym. Jak przekazał w "Kanale Sportowym" Mateusz Borek sporo ciekawych rzeczy zadziało się też wokół Kamila Grosickiego, którego na swój celownik miał wziąć... Widzew Łódź.

"Doszło do spotkania Tana Keslera [dyrektora sportowego Pogoni - dop. red.] z Kamilem Grosickim na temat przedłużenia kontraktu, natomiast bardzo mocno zaatakował dyrektor sportowy Widzewa Łódź - Dariusz Adamczuk. Widzew chce Kamila Grosickiego. Albo teraz i kontrakt pół roku plus dwa lata, albo po sezonie za darmo, jeśli nie dojdzie do porozumienia Kamila z Pogonią" - wskazał Borek.

Jest podobno poważna rozmowa między Darkiem Adamczukiem a Kamilem Grosickim
podkreślił.

Grosicki wrócił do Pogoni Szczecin po wielu latach. Jest kluczową postacią dla klubu

"Grosik" to wychowanek "Portowców" - właśnie w ich barwach rozpoczynał też swoją seniorską karierę. Do drużyny z Pomorza Zachodniego po wielu latach powrócił on w 2021 roku, z miejsca stając się jednym z liderów klubu.

Pogoń Szczecin to na ten moment dopiero 14. drużyna w ekstraklasowej tabeli, mająca w swym dorobku 17 pkt po 15 meczach. Widzew radzi sobie niewiele lepiej - jest 12. i ma identyczny dorobek punktowy.

