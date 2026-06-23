Sensacyjne spekulacje potwierdzone. Bohater mundialu może trafić do Ekstraklasy

Osiem dni przed mundialem Vozinha skończył 40 lat. Pewnie nigdy nie przypuszczał, że w zmierzch kariery wejdzie na oczach całego świata. A już na pewno nie mógł przewidzieć, że po pierwszym występie w globalnym czempionacie stanie się bohaterem.

Na inaugurację turnieju Republika Zielonego Przylądka - jako absolutny debiutant - zremisowała 0:0 z Hiszpanią. Mistrzowie Europy zostali zatrzymani w ogromnej mierze dzięki skutecznej postawie doświadczonego golkipera. Obronił siedem uderzeń.

Vozinha w Wieczystej Kraków? Spekulacje potwierdzone. Bohater mundialu w orbicie zainteresowań beniaminka

- Spotkałem się ze Sławkiem Peszką i on mówi: "Ja bym tego Vozinhę wziął" - ujawnił Rafał Gikiewicz w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Po trzech dniach Peszko potwierdza zainteresowanie rutynowanym golkiperem.

- Jeżeli byłaby opcja na taki transfer, mocno bym się nad tym zastanowił. Podejrzewam, że Vozinha dostaje teraz wiele ofert i może w zasadzie w nich przebierać, ale skusiłbym się, by pozyskać go na rok - oznajmił wiceprezes Wieczystej Kraków w Kanale Sportowym.

- A co gdybym miał do wyboru Vozinhę lub Gikiewicza? Vozinha. "Giki", pozdrawiam ciebie, ale ciężko będzie z zatrudnieniem - dodał.

Vozinha stanie się wolnym zawodnikiem dokładnie za tydzień. Wygasa jego kontrakt z GD Chaves. To obecnie klub II ligi portugalskiej.

Bramkarz reprezentacji Cabo Verde spędził na Półwyspie Iberyjskim dwa ostatnie lata. W minionym sezonie zaliczył 19 występów, sześciokrotnie zachowując czyste konto. Oprócz Portugalii grał również w innych europejskich krajach - w Mołdawii, na Cyprze i na Słowacji.

W kadrze Republiki Zielonego Przylądka debiutował w 2012 roku. W tej chwili ma na koncie 90 gier. Lada dzień ten dorobek stanie się bogatszy.

Po dwóch spotkaniach w finałach MŚ 2026 zespół trenera Bupisty legitymuje się dwoma punktami po remisach z Hiszpanią i Urugwajem (2:2). O awans do fazy pucharowej powalczy w nocy z piątku na sobotę z Arabią Saudyjską.

Vozinha ROBERTO SCHMIDT AFP

Vozinha PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP





Brazylia przygotowuje się do kluczowego spotkania na Mistrzostwach Świata. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press