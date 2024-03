Sensacyjne rozstrzygnięcie w Łodzi. Poważna wpadka Rakowa w cieniu dramatu gwiazdy

Różnice punktowe w czołówce tabeli Ekstraklasy po kilku spotkaniach rundy wiosennej zatarły się na tyle, że nawet chimeryczny w tym sezonie Raków Częstochowa mógł włączyć się do walki o obronę mistrzostwa Polski . Potrzebował jednak zwycięstwa nad ŁKS-em, które nie było brane za pewnik. "Czerwona latarnia ligi" nie złożyła jeszcze broni w kwestii utrzymania i przystępowała do niedzielnego spotkania po dwóch kolejnych wygranych w Ekstraklasie.

Zażarta walka przez 45 minut. Raków otrzymał nieoczekiwany cios

Absolutnie nie można było odczuć, że mierzą się ostatni zespół w tabeli i mistrz Polski. A przynajmniej w pierwszej połowie. ŁKS grał dynamicznie i agresywnie, a piłkarze wyraźnie odzyskali wiarę we własne umiejętności dzięki dwóm kolejnym ligowym zwycięstwom. Raków miał spory problem z kreowaniem akcji bramkowych, a dużo więcej można było odczekiwać od Crnaca, czy Yeboaha.

Jeden błąd zaważył o porażce mistrza Polski. ŁKS kontynuuje passę zwycięstw

W 58. minucie trwał absolutny ostrzał bramki Alexandra Bobka. Próbował dwukrotnie z bliskiej odległości Kochergin, poprawiał po nim Yeboah, ale piłka nie wylądowała w siatce. Dziesięć minut później pechowo ręką w polu karnym zagrał Berggren , a sędzia po analizie VAR nie miał wątpliwości - należał się rzut karny. Dani Ramirez z ogromnym spokojem podszedł do stałego fragmentu gry i dał ŁKS-owi prowadzenie.

Raków ruszył do przodu i w 74. minucie był o włos od wyrównania . Po rykoszecie piłka zmierzała do bramki, ale w świetnym stylu zatrzymał ją Bobek. Interwencja bramkarza okazała się kluczowa w kontekście rozstrzygnięcia spotkania. Na niecałe dziesięć minut przed końcem z szybką kontrą pomknęli gospodarze, a Dani Ramirez złapał się za głowę, kiedy jego strzał z bliskiej odległości zatrzymał się jedynie na słupku.

ŁKS czuł już smak zwycięstwa, jednak nie dane mu było się z niego cieszyć. W doliczonym czasie gry z bliskiej odległości piłkę do bramki wpakował Papanikolau, ratując tym samym remis. W tych okolicznościach punkt był dla mistrza Polski na wagę złota, choć przed pierwszym gwizdkiem arbitra brano by go za rezultat rozczarowujący.