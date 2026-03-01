Sensacyjne przecieki o Siemieńcu. Dostał wiadomość, to byłby hit Ekstraklasy

Kibice Jagiellonii Białystok chyba powoli powinni oswajać się z myślą, że niebawem przyjdzie im pożegnać się z Adrianem Siemieńcem. Trener wciąż robi furorę za sprawą dobrych wyników drużyny i jest coraz bardziej rozpoznawalny poza granicami naszego kraju. Znakomitą reklamę wraz z zespołem zrobił on sobie zaledwie kilka dni temu, triumfując na wyjeździe z Fiorentiną 4:2. Niewiele brakowało do tego, by to "Duma Podlasia", a nie włoski gigant, znalazła się w 1/8 finału Ligi Konferencji.

"Kto wie, czy tego wieczora na mocny zagraniczny transfer nie popracował ktoś, kto na boisko nawet nie wyszedł. Adrian Siemieniec już dawno w algorytmach 'świeci się na zielono'" - pisał na gorąco Przemysław Langier z naszej redakcji. "Oczywiście droga tutaj jest trudna, ona jest kręta i długa i może prowadzić czasami przez inne miejsca, a nie bezpośrednio tutaj, ale nie będę ukrywał, że praca we Włoszech jest jednym z moich marzeń" - mówił z kolei przed potyczką sam 34-latek, cytowany przez TVP Sport.

Adrian Siemieniec kuszony przez Widzew? Dziennikarz nie wahał się tego powiedzieć

Rzecz jasna interesują się nim także Polacy. Szczegółami podzielił się Przemysław Iwańczyk w programie Polsat Futbol Cast. "W ostatnim czasie ukazały się informacje na temat tego, że Adrian Siemieniec i Łukasz Masłowski rozpatrywani są w kontekście Widzewa. Dowiedziałem się o tym 3 lutego, pokażę ci dowód później. Pisałem wtedy trenerowi, że będzie miał poważną ofertę z Łodzi, bo wiem to z wewnątrz" - powiedział dziennikarz do Sebastiana Chabiniaka. Ten zbytnio się nie zdziwił. "Łódź to miejsce, które stać teraz na to, żeby każdego wykupić. Nawet trenera" - przyznał prosto z mostu.

Komentator Eleven Sports zwrócił też uwagę na inną z ekstraklasowych ekip. Chodzi dokładnie o Lecha Poznań. "Przejście do Lecha to logiczna decyzja, bo to klub, który rokrocznie walczy o mistrzostwo. Bez względu na to jak to się czasami kończy. Nawet w tym sezonie widzimy jak Lech jest mocny, mimo tego że w poprzednim sezonie zdobył mistrzostwo, a wiemy jak w poprzednich latach mistrzom się układało. A Widzew to byłoby gigantyczne ryzyko" - dodał.

Na razie 34-latek skupia się na obecnie trwającej kampanii. A w niej Jagiellonia radzi sobie naprawdę dobrze. Przed hitem z Legią Warszawa "Duma Podlasia" plasuje się na czele stawki z dwoma punktami zapasu nad Zagłębiem Lubin i wspomnianym już wyżej Lechem Poznań. Tekstowa relacja z dzisiejszego spotkania w Interia Sport. Początek o godzinie 14:45.

