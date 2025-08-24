Sensacyjne doniesienia z Warszawy, Legia pożegnała gwiazdora. Transfer kwestią czasu

Już jakiś czas temu sezon 2025/2026 rozpoczęła Legia Warszawa. Drużyna prowadzona przez Edwarda Iordanescu nieźle prezentuje się w lidze, a także przemknęła dwie rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Na drodze do tych rozgrywek stanął jednak cypryjski AEK Larnaka, który nieoczekiwanie wyeliminował klub ze stolicy.

W ten sposób "Wojskowi" znaleźli się w 4. rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji, gdzie rywalizują z Hibernan FC. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem 2:1, co stawia przedstawicieli Ekstraklasy w dobrej sytuacji przed rewanżem. Wiele wskazuje, że w uzyskaniu awansu nie pomoże jeden z czołowych graczy Legii w ostatnim czasie, Ryoya Morishita.

Ten wzmocnił polski zespół na zasadzie wypożyczenia w styczniu 2024 roku z japońskiego klubu Nagoya Grampus. Jego występy spowodowały, że Legia zdecydowała się na definitywny zakup, a piłkarz cały czas bardzo dobrze prezentował się na boisku. Do tej pory w barwach tego klubu zanotował 78 spotkań, w których strzelił 15 goli i zaliczył taką samą liczbę asyst.

Morishita odchodzi z Legii, to już pewne

Jak ustalił Przegląd Sportowy Onet dorobek ten nie ulegnie zmianie, ponieważ Japończyk przebywa właśnie w Anglii, gdzie finalizuję przenosiny do Blackburn Rovers. Miał on w piątek pożegnać się z zespołem i być zdecydowanym na transfer. Kwota tej transakcji ma wynieść nieco ponad dwa miliony euro.

Jak dodał Przegląd Sportowy Onet nie jest to koniec transferowych działań w Warszawie, bowiem lada moment w Legii zameldować się ma nowy zawodnik.

Rewanżowe spotkanie Legii Warszawa z Hibernan FC w ramach 4. rundy kwalifikacji Ligi Konferencji odbędzie się już w czwartek, 28 sierpnia. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godzinę 21:00.

